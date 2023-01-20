Про це на засіданні у форматі "Рамштайн", яке 20 січня відбувається у Німеччині, заявив глава Пентагону Ллойд Остін. Він наголосив на тому, що в Росії закінчуються боєприпаси, і вона зазнає значних бойових втрат.
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Остін наголосив на ізоляції Росії
Остін сказав, що зараз Москва "звертається до своїх небагатьох партнерів, щоб поповнити запаси свого трагічного і непотрібного вторгнення, але навіть Іран і Північна Корея не визнають, що вони постачають Росію"
Просто порівняйте це з хвилею підтримки вільної та суверенної України, яка представлена в цій залі,
– сказав Остін делегатам.
Що відомо про зустріч у форматі "Рамштайн"
- Формат "Рамштайн" створений європейськими партнерами України для військової підтримки нашої країни в боротьбі з російськими окупантами. 20 січня зустріч відбувається вже ввосьме.
- Очікується, що ця зустріч матиме переломне значення у війні України з Росією. Зокрема, Київ сподівається отримати безпрецедентну військову допомогу від Заходу.
- Найбільші очікування України пов'язані з німецькими танками Leopard 2, передачу яких канцлер Німеччини Олаф Шольц досі блокував. Також Україна прагне отримати далекобійну зброю, щоб відпрацьовувати по окупантах на більшій відстані.
- У відеоформаті виступив і президент Володимир Зеленський. Глава держави подякував союзникам за допомогу, але попередив, що російські війська зараз перегруповуються. Через це президент закликав союзників передати винищувачі F-16, а також сотню танків.
- Чимало союзників України оголосили про військову допомогу нашій країні ще до старту "Рамштайн". Зокрема, новий пакет зброї надали США, Швеція, Фінляндія, Велика Британія, Польща, Литва та інші союзники.
- Зустріч у форматі "Рамштайн" відбувається у той час, коли Росія на полігонах готує 200 тисяч військових для нового наступу на Україну. Про загрозу нового наступу окупантів попереджав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
- Ймовірно, Захід таким чином готує Україну до того, щоб наша країна могла відбити нові атаки окупантів.