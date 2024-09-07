Дроны пролетели более 100 километров: показываем на карте Острогожский район, который атаковала СБУ

В Острогожском районе Воронежской области России с утра 7 сентября детонирует склад с боеприпасами. Жителей села, где раздаются взрывы, эвакуируют.

Известно, что регион атаковали беспилотники. Сначала местные власти уверяли, что сбили дрон, однако на складе с боеприпасами вспыхнул сильный пожар.

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Что известно об операции

Под атакой оказалось село Острогожского района. По данным источников 24 Канала, дроны СБУ поразили склад с боеприпасами.

Губернатор региона Александр Гусев заявил, что украинский БпЛА якобы сбили, но "обломки беспилотника" упали на склад, где хранились боеприпасы. "По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения БПЛА возник пожар, перекинувшийся на взрывоопасные предметы. Началась детонация", – написал он.

В то же время местные жители уверяют, что это было именно прямое попадание.

Где расположен Острогожский район

Стоит заметить, что до Острогожского района от украинской границы – более чем 100 километров.

Острогожский район: показываем на карте

Где расположено село Солдатское:

К слову, минобороны России в своем отчете даже не упомянуло Воронежскую область. Оккупанты лишь заявили о сбивании дронов над Белгородской и Курской областями.