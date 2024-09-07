Відомо, що регіон атакували безпілотники. Спершу місцева влада запевняла, що збила дрон, однак на складі з боєприпасами спалахнула сильна пожежа.

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Що відомо про операцію

Під атакою опинилося село Острогозького району. За даними джерел 24 Каналу, дрони СБУ уразили склад з боєприпасами.

Губернатор регіону Олександр Гусєв заявив, що український БпЛА нібито збили, але "уламки безпілотника" впали на склад, де зберігалися боєприпаси. "За попередніми даними, постраждалих немає. Внаслідок падіння БПЛА виникла пожежа, що перекинулася на вибухонебезпечні предмети. Почалася детонація", – написав він.

Водночас місцеві жителі запевняють, що це було саме пряме влучання.

Де розташований Острогозький район

Варто зауважити, що до Острогозького району від українського кордону – більш ніж 100 кілометрів.

Острогозький район: показуємо на карті

Де розташоване село Солдатське:

До слова, міноборони Росії у своєму звіті навіть не згадало Воронезьку область. Окупанти лиш заявили про збиття дронів над Бєлгородською та Курською областями.