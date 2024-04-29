В Силах обороны Юга объяснили значение освобождения острова Нестрига под Херсоном
Несмотря на сложную ситуацию на фронте, наши военные продолжают возвращать украинские флаги на нашу территорию. В частности, удалось освободить остров под Херсоном.
Украинские военные освободили остров Нестрига, что возле Херсона. В Силах обороны Юга рассказали о важности этой территории.
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Остров имеет тактическое значение
Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук рассказал, что возвращение контроля над островом Нестрига в Херсонской области существенно повысит качество контроверсионных мероприятий.
Речь идет не о стратегии, а о порционных боях, это больше тактическое значение. Локации, которые не позволяют врагу приближаться к нашим позициям, они имеют значение,
– отметил он.
По словам Плетенчука, враг обычно использует подобные локации, поэтому возвращение контроля над островом в первую очередь важно для качества контрдиверсионных мероприятий. Спикер также добавил, что такие острова в основном болотистые, на карте их приходится искать долго, но они больше, чем те населенные пункты, напротив которых он расположен.
Некоторое время остров Нестрига считался серой зоной.
Что это за остров
- Это один из многочисленных херсонских островов, поэтому о нем немного информации.
- Туристический сайт "ХерсON" указывает, что в Херсонской области более тысячи мелких островов, которые находятся в устье Днепра. Местные называют их плавнями.
- Что интересно, остров входит в Национальный природный парк "Нижнеднепровский".