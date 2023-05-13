Россияне совершили большую ошибку, – Залужный о значении Змеиного для войны

Валерий Залужный рассказал об увлечении россиянами Змеиного. Главнокомандующий ВСУ объяснил, что стратегическое значение острова очень простое.

Генерал рассказал в проекте Дмитрия Комарова, что границы Украины и экономическая зона простираются именно вокруг острова Змеиный. То есть он должен оставаться украинским в любом случае, пишет 24 Канал.

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Залужный об освобождении Змеиного

Валерий Залужный объяснил, что сейчас остров не имеет стратегического значения как узел обороны.

Россияне совершили очень большую ошибку, когда затащили туда людей, пушки, ракеты и думали, что там будет военный гарнизон. Известно, сколько он просуществовал,

– заметил Главнокомандующий ВСУ.

Однако задачей Украины было сделать так, чтобы россиян там не было. Ведь средства ПВО, которые там установили российские оккупанты, "достаточно серьезно перекрывали" территорию Украины. В свою очередь ракеты вражеской ПВО могли долетать на значительную территорию, что усложняло работу нашей авиации. Поэтому Валерий Залужный объяснил, что выбить врага оттуда было очень важной задачей.

Кратко об истории Змеиного во время полномасштабной войны