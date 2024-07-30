С крейсера "Москва" угрожали обстрелом: одесский священник рассказал о миссии на Змеиный

Отец Василий Вырозуб с началом войны отправился на оккупированный Змеиный. И попал в плен на 70 суток.

На 24 Канале уже выходил материал об этом священнике. Отец Василий поделился воспоминаниями о страшных пытках в плену – кстати, это происходило в белгородском Шебекино.

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Гуманитарная миссия на оккупированный остров

С утра мне позвонил капитан ВМС Украины и спросил, смогу ли я поехать на Змеиный и эвакуировать двух гражданских наблюдателей маяка и 13 погибших пограничников. Точнее, он спросил, кого я могу порекомендовать туда отправить. Я вызвался туда ехать сам. Созвонился с капелланом 35 бригады Александром Щековым, позже присоединились еще два человека, третий капеллан и медик, я захватил мешки для эвакуации 200-х, и где-то в 11 мы уже двигались на борту корабля "Сапфир" в направлении Змеиного,

– вспомнил священник.

Участники миссии не знали, что пограничники попали в плен. По дороге они увидели подбитый корабль, который подавал команду SOS, но там уже никого не было. Затем вернулись на дозаправку.

В 11 ночи снова отправились в сторону Змеиного. Ехали до утра. В семь крейсер "Москва" скомандовал, чтобы "Сапфир" бросил якорь, иначе корабль расстреляют.

Россияне проводили обыски корабля почти пять часов. Все гаджеты забрали и искали оружие – были уверены, что захватили разведчиков. Отца Василия долго выспрашивали, не служит ли в СБУ.

"Посмотри на эту мощность!" – и показывает на "Москву"

Сказали, что нас доставят в Крым. Я спрашиваю: как это в Крым? А отпустят когда? Он отвечает: или сразу, или по завершении спецоперации. Я опять спрашиваю: как так: операция же может идти и месяц, и два, и полгода, и год? Их старший мне так с ухмылкой говорит: ты что, поп?! Какие полгода – год? Ты посмотри на эту мощность! И показывает мне на крейсер "Москва". 7 – 8 дней максимум,

– сказал отец Василий.

Россияне действительно отправили пленных в Крым и держали там 11 дней. Те, кто участвовал в миссии на Змеиный, встретился с пограничниками. Но на этом радость закончилась.

"Главный вопрос, который мне постоянно задавали: в каком отделе СБУ я работаю. Задачи, разведка, шпионаж – все вопросы крутились вокруг этого. Отмечу, что нас там физически не пытали, но постоянно пытались давить психологически. Мы не знали, что происходит в Украине. Поэтому нам рассказывали, что Зеленский уже сбежал, все сдаются, российские войска почти вошли в Киев и так далее", – объяснил священник.