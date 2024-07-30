На 24 Каналі вже виходив матеріал про цього священника. Отець Василь поділився спогадами про страшні катування в полоні – до речі, це відбувалося в бєлгородському Шебекіно.

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Гуманітарна місія на окупований острів

З ранку до мене подзвонив капітан ВМС України та запитав, чи зможу я поїхати на Зміїний і евакуювати двох цивільних спостерігачів маяка та 13 загиблих прикордонників . Точніше, він запитав, кого я можу порекомендувати туди відправити. Я визвався туди їхати сам. Зідзвонився із капеланом 35 бригади Олександром Щоковим, пізніше приєдналися ще дві людини, третій капелан та медик, я захопив мішки для евакуації 200-х, і десь об 11-й ми вже рухалися на борту корабля "Сапфір" у напрямку Зміїного,

– згадав священник.

Учасники місії не знали, що прикордонники потрапили в полон. Дорогою вони побачили підбитий корабель, який подавав команду SOS, але там вже нікого не було. Потім повернулися на дозаправку.

Об 11-й ночі знову вирушили у бік Зміїного. Їхали до ранку. О сьомій крейсер "Москва" скомандував, щоб "Сапфір" кинув якір, інакше корабель розстріляють.

Росіяни проводили обшуки корабля майже п'ять годин. Усі гаджети забрали і шукали зброю – були певні, що захопили розвідників. Отця Василя довго випитували, чи не служить в СБУ.

"Подивись на цю потужність!" – і показує на "Москву"

Сказали, що нас доправлять до Криму. Я запитую: як це до Криму? А відпустять коли? Він відповідає: або відразу, або по завершенні спецоперації. Я знову питаю: як так: операція ж може йти і місяць, і два, і пів року, і рік? Їхній старший мені так з ухмилкою каже: ти що, піп?! Які пів року – рік? Ти подивись на цю потужність! І показує мені на крейсер "Москва". 7 – 8 днів максимум,

– сказав отець Василь.

Росіяни справді відправили полонених у Крим і тримали там 11 днів. Ті, хто брав участь у місії на Зміїний, зустрівся з прикордонниками. Але на цьому радість скінчилася.

"Головне питання, яке мені постійно задавали: у якому відділі СБУ я працюю. Задачі, розвідка, шпіонаж – всі питання крутилися навколо цього. Відзначу, що нас там фізично не катували, але постійно намагалися давити психологічно. Ми не знали, що відбувається в Україні. Тож нам розповідали, що Зеленський вже втік, всі здаються, російські війська майже увійшли у Київ і таке інше", – пояснив священник.

Василь Вирозуб з Тернопільщини, але на початку нульових хотів переїхати до Криму. Та зміг тільки до Одеси: дорогою його пограбували, а в єпархії, куди звернувся по допомогу, запропонували залишитися. Коли місія вийшла з Одеси, було +8 градусів. У Шебекіно, куди полонених перевезли з Криму, людей тримали в наметі на морозі -22 і катували.