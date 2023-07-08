В 500 день войны Зеленский посетил освобожденный Змеиный
Владимир Зеленский в 500-й день полномасштабной войны посетил остров Змеиный. Вместе с руководителем Офиса Президента он почтил Героев, которые отдали свою жизнь, защищая остров.
Атаки на остров начались в первый день полномасштабного вторжения и тогда он был оккупирован. Сбежали российские захватчики 30 июня 2022 года, а уже 4 июля – на Змеином снова развевался украинский флаг.
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Остров Змеиный посетил Президент Украины
Благодарен всем, кто сражался здесь против оккупантов. Почтили память героев, которые отдали свою жизнь в этой битве – одной из важнейших за время полномасштабной войны,
– говорится в сообщении Зеленского.
Владимир Зеленский на острове: смотрите видео
В обращении с освобожденного острова Змеиный он поблагодарил всех защитников Украины, которые защищают нашу страну от рук оккупантов, – Вооруженные Силы Украины, разведку, бойцов Нацгвардии, пограничников, СБУ, Нацполицию и украинский народ. Зеленский отметил, что этот небольшой кусочек суши в Черном море является доказательством, что мы вернем все наши территории.
Вместе с Андреем Ермаком Президент Украины возложил цветы в память о погибших Героях, которые защищали и освобождали остров.
Деоккупация Змеиного сорвала планы врага
Прошел год, как 30 июня 2022 года россияне совершили "жест доброй воли" и сбежали с оккупированного острова Змеиный. Конечно, бежать врагу пришлось из-за мощной работы наших воинов. Кроме того, 14 апреля 2022 года ВСУ уничтожили ракетный крейсер "Москва", защитники постоянно поражали цели на острове. Следствие мощной работы – освобождение полуострова.
В Министерстве обороны Украины в годовщину деоккупации Змеиного заявили, что это сорвало планы врага лишить Украину статуса морского государства. Более того, его освобождение – это:
- залог покоя в западной части Черного моря; гарантия морской логистики, что является элементом экономической стабильности в Украине и продовольственной безопасности в мире;
- символ тяжелой, но победы. Так будет и со всеми остальными временно оккупированными украинскими землями.