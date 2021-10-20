На острове Пальма произошло мощное землетрясение во время извержения вулкана: шокирующие кадры

20 октября 2021 , 15:02
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Источник:

Национальный географический институт

На испанском острове Ла Пальма случилось очередное землетрясение. Его магнитуда составила 4,8 балла.

Толчки зафиксировали в ночь на 20 октября. Они оказались самыми сильными за весь период извержения вулкана Кумбре-Вьеха – с 19 сентября 2021 года.

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Пальма –  это часть архипелага Канарских островов. Мощное землетрясение произошло в районе муниципалитета Вилья-де-Масо. Его эпицентр находился на глубине 39 километров.

Извержение вулкана на острове Пальма в сентябре 2021 года / Фото Volcanodiscovery

На острове Пальма зафиксировали сильное землетрясение: смотрите видео

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха: главное

  • Вулкан Кумбре-Вьеха, который расположен на острове Ла Пальма, активизировался еще 19 сентября 2021 года.
  • 7 тысяч человек пришлось эвакуировать из домов.
  • В общем лава разрушила более чем 742 гектара земли и более чем 2 тысячи домов.
Автор: Тетяна Сукач