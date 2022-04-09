Осудил действия Путина и сжег российский паспорт: бывший военный пилот обратился к землякам

Работники Государственного бюро расследований осуществляют фильтрационные мероприятия, чтобы исключить подрывную деятельность россиян. Недавно правоохранительный орган получил информацию об еще одном гражданине государства-агрессора.

Им оказался бывший военный пилот, служивший во вражеской армии. Сейчас мужчина проживает на территории Украины. ГБР провело с ним короткий разговор.

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Россияне стесняются своего происхождения

Офицер-запаса российской армии осудил действия путинского режима, призвав земляков не верить фейкам, которые постоянно звучат в пропагандистских СМИ. В знак протеста против действий оккупационной армии он уничтожил свой паспорт и призвал россиян посодействовать завершению войны:

Оставаться в стороне я сейчас не могу. Здесь происходит настоящая война, люди гибнут, дети сидят в подвалах. Обращаюсь ко всем, кто меня знает – это нужно останавливать. А россиянином я больше не хочу быть, поэтому и уничтожаю свой паспорт,

– отметил мужчина.

Смотрите обращение бывшего пилота к россиянам:

Несколько дней назад ГБР рассказало о другом гражданине России, отставном летчике, проживающем в Харькове. В знак протеста он публично уничтожил российский паспорт и пенсионное удостоверение минобороны.