Осудили на 9,5 года: суд вынес приговор по смертельному ДТП экс-главе уголовного розыска Волыни

Суд приговорил к 9,5 года тюрьмы экс-главу уголовного розыска Волыни Геннадия Епифановича. Дело касалось аварии, в которой погибли 2 человека.

Приговор вынесли в Киверцевском районном суде 4 августа. Также суд обязал его оплатить ущерб семье таксиста и судебные издержки.

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Суд вынес приговор экс-главе уголовного розыска

Бывшего главу уголовного розыска Волыни Геннадия Епифановича судили за смертельную аварию, в которой в 2019 году погибли 44-летний водитель такси и его 32-летняя пассажирка. Дочь пассажирки попала в реанимацию. Водителя приговорили к 9,5 года тюрьмы и запретили на три года управлять автомобилем.

Суд полностью удовлетворил требование семьи таксиста, который погиб в аварии взыскать моральный и материальный ущерб в размере 600 тысяч гривен и судебные издержки,

– говорится в сообщении.

Семья погибшей женщины не подавала гражданский иск о компенсации вреда. Во время последнего слова в суде Геннадий Епифанович заявил, что согласится с приговором Киверцовского районного суда, однако его права были нарушены. Поэтому он будет подавать апелляцию.

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