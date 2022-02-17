Осудили действия России: Канада приняла постановление о поддержке Украины

17 февраля 2022 , 19:10
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Источник:

Укринформ

Канада подтвердила поддержку независимости и суверенитета Украины. Также государство осудило голосование Госдумы относительно признания боевиков.

Депутат Либеральной партии Иван Бейкер внес постановление о поддержке нашего государства. Его единогласно приняла нижняя палата парламента Канады.

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Документ осуждает действия России

Согласно соответствующему документу, парламент продолжает поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины на фоне агрессии России.

Также постановлением осуждают голосование Государственной думы о признании боевиков. Такое решение было бы нарушением минских договоренностей и угрозой безопасности региона.

Напомним! Госдума 15 февраля приняла обращение относительно легитимизации боевиков, которое направили Владимиру Путину. Глава Кремля принял к сведению соответствующее обращение.

Как говорится в документе, международное сообщество должно быть единым в борьбе с российской агрессией и продолжать поддерживать Украину.

Поддержка Канады на фоне агрессии России: что известно 

  • Канада намерена предоставить нашему государству около 400 миллионов долларов США кредита.
  • Кроме того, государство отправит Украине летальное оружие на 7,8 миллиона долларов.
  • Ранее Канада объявила предоставление нашему государству ссуды в 120 миллионов долларов и нелетального оружия.
  • На фоне угрозы России государство заявило, что вывозит своих военных инструкторов из нашего государства.

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Автор: Анастасія Мигидюк