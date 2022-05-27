Освободим территории потом одним махом, – в МВД объяснили, почему ВСУ отходят в некоторых регионах

В некоторых направлениях фронта ВСУ отходят, чтобы изменить позиции. Однако в МВД подчеркнули, что это определенная стратегия. Итак, не стоит из-за этого поднимать панику, ведь потом эти территории украинские военные быстро освободят от оккупантов.

Об этом рассказал советник главы Министерства внутренних дел Ростислав Смирнов.

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Он подчеркнул, что украинские военные в некоторых направлениях были вынуждены отойти, чтобы занять другую защитную линию. Смирнов ответил, что согласен с такой стратегией Генштаба ВСУ.

Если мы будем отходить от каких-нибудь населенных пунктов, то это стратегически будет правильно. Ведь наша стратегия сейчас не на "освоении" территорий, а в том, чтобы нанести наибольший вред противнику,

– объяснил советник главы МВД.

По его словам, нашим бойцам сейчас нужно подождать, пока поступит тяжелое вооружение, мы подготовим тылы и т.д.

Смирнов говорит, что наша задача сейчас – продержаться это время и нанести максимальный ущерб оккупантам. "Потому что будет этот "лом" - мы накопим достаточно военной крепости. Ведь сейчас есть проблемы с наступательным оружием дальнего действия", - сказал он.

Мы можем, условно говоря, "отступить" (отойти на другие позиции – 24 канал) от некоторых населенных пунктов, но это не значит, что мы их оставили,

– подчеркивает советник главы МВД.

По его мнению, стратегически это правильное решение, чтобы:

занять лучшие позиции,

нанести урон врагу,

сохранить жизнь наших бойцов.

"А когда мы накопим мощь и перейдем к контрнаступлению, мы освободим сразу все территории одним махом ", - подытожил Смирнов.

Объяснение Минобороны об уходе ВСУ: коротко

Представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник опроверг информацию , что Вооруженные Силы Украины отступают на Востоке Украины.

По его словам, на некоторых отдельных направлениях российские войска имеют временные успехи. “Но то, что украинские войска там отступают, – это абсолютная неправильная трактовка действий. В отдельных участках ВСУ ведут маневренную оборону, – пояснил он.

Веревочка говорит, что это нужно, чтобы, где можно, отойти в сторону и изменить позиции. Тогда при наступлении благоприятных условий ВСУ смогут произвести контрнаступательные действия.

Кроме того, он отметил, что есть определенные территории и населенные пункты, которые могут переходить из рук в руки.

К слову, ВСУ раньше начали проводить контрнаступательные действия в Харьковской области. Россияне же этому противятся и хотят задержаться на своих позициях . Глава областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что на Изюмщине россияне продолжают попытки наступления. Однако наши защитники мужественно удерживают позиции.

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