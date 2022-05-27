Про це 24 каналу розповів радник глави Міністерства внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

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Він наголосив, що українські військові на деяких напрямках були змушені відійти, щоб зайняти іншу захисну лінію. Смірнов відповів, що погоджується з такою стратегією Генштабу ЗСУ.

Якщо ми будемо відходити від якихось населених пунктів, то це стратегічно буде правильно. Адже наша стратегія зараз не на "освоєння" територій, а у тому, щоб завдати найбільшої шкоди противнику,

– пояснив радник глави МВС.

За його словами, наший бійцям зараз треба почекати, поки надійде важке озброєння, ми підготуємо тили тощо.

Смірнов каже, що наше завдання зараз – протриматися цей час і завдати максимальної шкоди окупантам. "Бо потім буде цей "злам" – ми накопичимо достатньо військової міцності. Адже зараз є проблеми з наступальною зброєю дальньої дії", – сказав він.

Ми можемо, умовно кажучи, "відступити" (відійти на інші позиції – 24 канал) від деяких населених пунктів, але це не означає, що ми їх залишили,

– наголошує радник глави МВС.

На його думку, стратегічно це правильне рішення, щоб:

зайняти кращі позиції,

завдати втрати ворогу,

зберегти життя наших бійців.

"А коли ми накопичимо міць і перейдемо до контрнаступу, ми звільнимо одразу всі території одним махом”, – підсумував Смірнов.

Пояснення Міноборони про відхід ЗСУ: коротко

Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник спростував інформацію, що Збройні Сили України відступають на Сході України.

За його словами, на деяких окремих напрямках російські війська мають тимчасові успіхи. “Але те, що українські війська там відступають, – це абсолютне неправильне трактування дій. В окремих ділянках ЗСУ ведуть маневрену оборону, – пояснив він.

Мотузяник каже, що це потрібно, аби, де можна, – відійти в сторону та змінити позиції. Тоді за настання сприятливих умов ЗСУ зможуть провести контрнаступальні дії.

Крім того, він зазначив, що є певні території та населені пункти, які можуть переходити з рук в руки.

До слова, ЗСУ раніше почали проводити контрнаступальні дії на Харківщині. Росіяни ж цьому опираються і хочуть затриматись на своїх позиціях. Очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що на Ізюмщині росіяни продовжують спроби наступу. Проте наші захисники мужньо тримають позиції.

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