Про це 24 каналу розповів радник глави Міністерства внутрішніх справ Ростислав Смірнов.
До теми Ворог наступає і перегруповується, ЗСУ тримають оборону: карта бойових дій на 27 травня
Він наголосив, що українські військові на деяких напрямках були змушені відійти, щоб зайняти іншу захисну лінію. Смірнов відповів, що погоджується з такою стратегією Генштабу ЗСУ.
Якщо ми будемо відходити від якихось населених пунктів, то це стратегічно буде правильно. Адже наша стратегія зараз не на "освоєння" територій, а у тому, щоб завдати найбільшої шкоди противнику,
– пояснив радник глави МВС.
За його словами, наший бійцям зараз треба почекати, поки надійде важке озброєння, ми підготуємо тили тощо.
Смірнов каже, що наше завдання зараз – протриматися цей час і завдати максимальної шкоди окупантам. "Бо потім буде цей "злам" – ми накопичимо достатньо військової міцності. Адже зараз є проблеми з наступальною зброєю дальньої дії", – сказав він.
Ми можемо, умовно кажучи, "відступити" (відійти на інші позиції – 24 канал) від деяких населених пунктів, але це не означає, що ми їх залишили,
– наголошує радник глави МВС.
На його думку, стратегічно це правильне рішення, щоб:
- зайняти кращі позиції,
- завдати втрати ворогу,
- зберегти життя наших бійців.
"А коли ми накопичимо міць і перейдемо до контрнаступу, ми звільнимо одразу всі території одним махом”, – підсумував Смірнов.
Пояснення Міноборони про відхід ЗСУ: коротко
- Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник спростував інформацію, що Збройні Сили України відступають на Сході України.
- За його словами, на деяких окремих напрямках російські війська мають тимчасові успіхи. “Але те, що українські війська там відступають, – це абсолютне неправильне трактування дій. В окремих ділянках ЗСУ ведуть маневрену оборону, – пояснив він.
- Мотузяник каже, що це потрібно, аби, де можна, – відійти в сторону та змінити позиції. Тоді за настання сприятливих умов ЗСУ зможуть провести контрнаступальні дії.
- Крім того, він зазначив, що є певні території та населені пункти, які можуть переходити з рук в руки.
До слова, ЗСУ раніше почали проводити контрнаступальні дії на Харківщині. Росіяни ж цьому опираються і хочуть затриматись на своїх позиціях. Очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що на Ізюмщині росіяни продовжують спроби наступу. Проте наші захисники мужньо тримають позиції.
Відео до теми – Веніславський: "Не можна виключати розширення агресії Росії"