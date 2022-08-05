Чтобы туда не стрелять и не спровоцировать катастрофу мирового масштаба, нужно осаждать Запорожскую АЭС. Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Петр Черник.

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Он отметил, что штурмом взять станцию нельзя. Когда сдвинем линию фронта практически в приют к АЭС, если к тому времени россияне решат там еще оставаться, тогда в осажденном формате можно будет их оттуда выгнать. Какие-либо прямые огневые удары по станции – неприемлемы.

Чем сейчас важно Изюмское направление

"Нет второстепенных участков. Вся линия фронта важна, потому что это все оккупированные наши территории. Не может быть, что где-то в каком-то направлении мы достигаем абсолютного или относительного успеха, а в другом останавливаемся", – акцентировал Петр Черник.

Почему на изюмском может сложиться какой-то успех? Потому что последние несколько недель мы где-то сами сгенерировали идеологию, складывающиеся предпосылки для контрнаступательных действий на правом берегу Херсона,

– отметил Петр Черник.

"Давайте не будем недооценивать противника. Он следит за каждым нашим словом. Особенно после повреждения Антоновского и железнодорожного мостов и снижения оперативного обеспечения их войск на правом берегу Днепра", – рассказал военный эксперт.

Он пояснил, что тогда россияне пришли к выводу, что у украинцев может быть успех на Херсонщине, поэтому перегруппировали свои силы и перебросили боеспособные свои части.

"Это остатки их воздушного десанта, потому что главную часть уничтожили еще в Гостомеле. Ранее этот десант стоял на Изюмском направлении, однако его оттуда передислоцировали. Итак, теперь у нас оперативно лучшие моменты на этом направлении", – рассказал Петр Черник.

По его мнению, лучше не совершать большой штурм, а использовать тактику малых шагов. Они гораздо интереснее, перспективнее, а самое главное безопасны.

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