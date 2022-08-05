Щоб туди не стріляти й не спровокувати катастрофу світового масштабу, треба брати Запорізьку АЕС в облогу. Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник.

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Він зазначив, що штурмом взяти станцію не можна. Коли посунемо лінію фронту практично в притул до АЕС, якщо до того часу росіяни вирішать там ще залишатися, тоді в обложеному форматі можна буде їх звідти вигнати. Будь-які прямі вогневі удари по станції – неприйнятні.

Чим зараз важливий Ізюмський напрямок

"Немає другорядних ділянок. Вся лінія фронту важлива, тому що це все окуповані наші території. Не може бути, що десь в якомусь напрямку ми досягаємо абсолютного чи відносного успіху, а в іншому зупиняємося", – акцентував Петро Черник.

Чому на ізюмському може скластися якийсь певний успіх? Тому що останні декілька тижнів ми десь самі згенерували ідеологію, що складаються передумови для контрнаступальних дій на правому березі Херсонщини,

– зазначив Петро Черник.

"Давайте не будемо недооцінювати противника. Він слідкує за кожним нашим словом. Особливо після пошкодження Антонівського та залізничного мостів та пониження оперативного забезпечення їхніх військ на правому березі Дніпра", – розповів військовий експерт.

Він пояснив, що тоді росіяни дійшли висновку, що в українців може бути успіх на Херсонщині, тому перегрупували свої сили й перекинули найбоєздатніші свої частини.

"Це рештки їх повітряного десанту, бо головну частину знищили ще у Гостомелі. Раніше цей десант стояв на Ізюмському напрямку, проте його звідти передислокували. Отже, тепер у нас оперативно кращі моменти на цьому напрямку", – розповів Петро Черник.

На його думку, краще не здійснювати великий штурм, а використовувати тактику малих кроків. Вони набагато цікавіші, перспективніші, а найголовніше безпечніші.

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