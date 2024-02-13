Условный срок не защищает уклонистов от мобилизации, – Нацполиция

Военнообязанные, которые получили условный срок, и дальше подлежат мобилизации. Суд, выбирая условия отбывания такого наказания руководствуется тем, что уклонист – это потенциальный военный ВСУ.

Об этом в интервью заявил первый заместитель главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе. Он также считает, что досудебное расследование или даже подозрение – это не повод не служить.

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Условный срок не освобождает от мобилизации

Отвечая на вопрос, означает ли условный срок наказания то, что человек освобождается от мобилизации, Цуцкиридзе заявил – такое мнение является ошибочным.

Они и в дальнейшем подлежат мобилизации. Условный срок больше о том, что если человек совершит повторно то же, то тогда уже будет реальный срок,

– заявил заместитель председателя Нацполиции.

Цуцкиридзе добавил, что при вынесении приговора суд прописывает решение так, чтобы у военнообязанного была возможность служить. Он предположил, что при вынесении решения, в суде руководствуются тем, что злоумышленник – потенциальный военнослужащий ВСУ.

Комментируя слухи, что некоторые уклонисты пытаются получить уголовное производство, чтобы не быть мобилизованным, Цуцкиридзе заметил, что "наличие досудебного расследования, даже подозрения – это не повод не служить". Он отметил, что если мера пресечения не ограничивает человека в передвижении, то он может быть призван на службу.

"У нас есть случай, когда мы установили по запросу наших международных коллег лиц, в отношении которых ведутся следственные действия в одной из стран Балтии. Несколько лет назад там было совершено похищение человека с убийством. Фигуранты дела – наши граждане. Так вот один из них, как установлено, находится на передовой. Он дал показания и подтвердил, что к этому преступлению причастны еще два человека, которые отдали жизнь, воюя за нашу страну", – рассказал Цуцкиридзе.

Будут ли блокировать счета уклонистов

В первом чтении Верховная Рада приняла новый законопроект о мобилизации. В нем в частности предлагают ограничивать права уклонистов.

В одном из пунктов говорится о том, что уклонистам могут блокировать банковские счета. Однако председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступил против такого предложения и отметил, что его должны пересмотреть.

Мы точно не согласны с тем, чтобы по решению ТЦК арестовывали счета украинцев внутри страны или за рубежом. Это просто выглядит, честно говоря, какой-то фантазией тех людей, которые писали этот закон. Это точно не пройдет, в Раде нет на это голосов,

– подчеркнул Арахамия.

Он добавил, что в Раде будут искать баланс, чтобы все же найти путь воздействия на уклонистов.