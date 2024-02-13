Про це в інтерв'ю заявив перший заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе. Він також вважає, що досудове розслідування або навіть підозра – це не привід не служити.

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Умовний строк не звільняє від мобілізації

Відповідаючи на запитання, чи означає умовний строк покарання те, що людина звільняється від мобілізації, Цуцкірідзе заявив – така думка є помилковою.

Вони й надалі підлягають мобілізації. Умовний термін більше про те, що якщо людина вчинить повторно те саме, то тоді вже буде реальний строк,

– заявив заступник голови Нацполіції.

Цуцкірідзе додав, що при винесенні вироку суд прописує рішення так, щоб у військовозобов'язаного була можливість служити. Він припустив, що під час винесення рішення, у суді керуються тим, що зловмисник – потенційний військовослужбовець ЗСУ.

Коментуючи чутки, що деякі ухилянти намагаються отримати кримінальне провадження, аби не бути мобілізованим, Цуцкірідзе зауважив, що "наявність досудового розслідування, навіть підозри – це не привід не служити". Він наголосив, що якщо запобіжний захід не обмежує людину у пересуванні, то вона може бути призвана на службу.

"У нас є випадок, коли ми встановили за запитом наших міжнародних колег осіб, відносно яких ведуться слідчі дії в одній з країн Балтії. Декілька років тому там було здійснено викрадення людини з вбивством. Фігуранти справи – наші громадяни. Так от один з них, як встановлено, знаходиться на передовій. Він дав показання і підтвердив, що до цього злочину причетні ще дві особи, які віддали життя, воюючи за нашу країну", – розповів Цуцкірідзе.

Чи будуть блокувати рахунки ухилянтів

У першому читанні Верховна Рада ухвалила новий законопроєкт про мобілізацію. У ньому зокрема пропонують обмежувати права ухилянтів.

В одному із пунктів мовиться про те, що ухилянтам можуть блокувати банківські рахунки. Однак голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виступив проти такої пропозиції й наголосив, що її мають переглянути.

Ми точно не згодні з тим, щоб за рішенням ТЦК заарештовували рахунки українців всередині країни чи за кордоном. Це просто видається, чесно кажучи, якоюсь фантазією тих людей, які писали цей закон. Це точно не пройде, в Раді немає на це голосів,

– наголосив Арахамія.

Він додав, що у Раді будуть шукати баланс, аби все ж знайти шлях впливу на ухилянтів.