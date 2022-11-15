Не знали, что сыновья приедут: как родные встречали военных в освобожденном Херсоне

Украинские защитники на деоккупированных территориях встречаются с родными. Зачастую они не предупреждают их об этом.

Военные подразделения одесской 126 бригады опубликовали щемящее видео. Они встретились с родными в освобожденном Херсоне.

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Родные защитников часто не могут поверить, что видят перед собой уцелевших в войне детей или внуков. Слез не сдерживают ни женщины, ни мужчины.

"Несколько бойцов подразделения родом из Херсона, их родственники не захотели уезжать из города с начала войны, а потом и вовсе не могли. Родители не знали, что их сыновья приедут, потому что связи в последнее время вообще не было. И вот долгожданная встреча", – написали в подразделении.

Как военные встречаются с родными: смотрите видео

Что происходит в деоккупированном Херсоне

В освобожденный город 14 ноября приехал президент Украины Владимир Зеленский. На площади в центре города его встречали херсонцы возгласами "Слава Украине". Зеленский сказал, что сейчас важно быть в городе вместе с людьми, пережившими оккупацию.

Надо говорить здесь и поддерживать херсонцев. Чтобы люди видели, что мы не только говорим и обещаем, но возвращаемся и поднимаем наш флаг. Чисто по-человечески хочется почувствовать эту энергию от людей, потому что она мотивирует, – объяснил Зеленский.

Обратите внимание – президент в освобожденном Херсоне: смотрите видео

Херсон свободен от российских оккупантов: смотрите видео