80 лет назад, в районе Балаклеи, Изюма и Барвинкового во время операции "Фредерикус", немецкий вермахт окружил и разгромил главные силы советского Юго-Западного фронта.

москва не делает выводов из истории

Советское командование до последнего пыталось удерживать район Изюма, но в результате войска застряли в котле и были уничтожены, сотни тысяч сдались в плен.

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Знаковое место для военной истории прошлого. Очень важный район Балаклея – Изюм, и снова тут сражение стратегического масштаба. Только нацисты сейчас в форме вооруженных сил рф, и на полях Украины – Третья мировая война, и мы защищаем свободу Европы. И сегодня современную военную историю пишут ВСУ, без сомнения, это войдет во все учебники всех военных академий.

Дата, которая войдет в историю

8 сентября – день освобождения Балаклеи, стал переломным моментом, это победа военная, победа психологическая, а самое главное – победа, которую сама россия вынуждена признать, вопреки отчетам своего минобороны.

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8 сентября россия осознала, что неспособна победить ни при каких обстоятельствах. 8 сентября весь мир увидел, что сценарий победы Украины в войне является единственно возможным результатом.

8 сентября война не закончилась. Война будет еще долгой и тяжелой, и кровавой. Диктатор путин сделает все, чтобы удержать захваченное, чтобы не признавать, что его силовики оказались биты, что поставленные им цели захвата Украины недостижимы, что он втянул россию в войну, в которой у нее нет ни единого шанса добиться каких-либо приобретений.

8 сентября. Украина ускоряет ход истории и разрушает последнюю европейскую тиранию.

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