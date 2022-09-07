В Харьковской области ВСУ взяли в плен российского подполковника
Источник:Твиттер Анатолия Штефана
ВСУ продолжают наступление по нескольким направлениям на фронте. В ходе боев в Балаклее Харьковской области украинские военные взяли в плен российского подполковника.
В Балаклее в Харьковской области ВСУ взяли в плен нескольких врагов во главе со своим командиром. В общем, наши бойцы успешно продвигаются на Харьковском направлении, чем создали неожиданный сюрприз для оккупантов.
Важно Отбросило россиян на север: в ISW рассказали о мощной атаке ВСУ возле Балаклеи и Вербовки
В плен попали россияне из Самарской области
В боях в Балаклее Харьковской области военные ВСУ взяли в плен воинов российского специального отряда быстрого реагирования. Так называемый СОБР. Интересно, что вместе с подопечными в плен попал и российский подполковник. Все они из Самарской области и хорошо пополнят обменный фонд.
В частности, на одном из роликов в сети можно увидеть офицера оккупантов, который стоит на коленях со связанными руками. Он – в окружении бойцов ВСУ. Один из украинских военнослужащих при виде двух звезд на погонах россиянина сказал: "Ого, подполковник!".
Также в сети есть еще одно видео, где ВСУ взяли в плен еще несколько военных российской армии. Все они из Луганской области и примерно одного возраста – 35 – 40 лет.
Кроме того, украинцам удалось захватить вражескую технику.
Что происходит на Харьковщине
Аналитики американского Института изучения войны сообщили, что ВСУ совершили мощную атаку на врага возле Балаклеи и Вербовки Харьковской области. Российские оккупанты в результате этого могли отойти на левый берег реки Северский Донец.
Также Институт считает, что ВСУ уже деоккупировали Вербовку от россиян. Это произошло, вероятно, 6 сентября.
ВСУ продвигаются по Харьковщине: смотрите видео
Новости Харьковской области: последние события
- Недавно появилась информация об освобождении нескольких населенных пунктов в Балаклейской общине. Впрочем, людей призывали соблюдать информационную тишину и ждать официальной информации.
- В Мерефе переименовали улицы названные в честь российских деятелей. Всего там переименовали 62 улицы.
- На оккупированной территории Харьковщины оккупанты понесут многочисленные потери. Есть подразделения, в которых 40% тяжелораненых и убитых.