В Харьковской области ВСУ взяли в плен российского подполковника

ВСУ продолжают наступление по нескольким направлениям на фронте. В ходе боев в Балаклее Харьковской области украинские военные взяли в плен российского подполковника.

В Балаклее в Харьковской области ВСУ взяли в плен нескольких врагов во главе со своим командиром. В общем, наши бойцы успешно продвигаются на Харьковском направлении, чем создали неожиданный сюрприз для оккупантов.

Важно Отбросило россиян на север: в ISW рассказали о мощной атаке ВСУ возле Балаклеи и Вербовки

В плен попали россияне из Самарской области

В боях в Балаклее Харьковской области военные ВСУ взяли в плен воинов российского специального отряда быстрого реагирования. Так называемый СОБР. Интересно, что вместе с подопечными в плен попал и российский подполковник. Все они из Самарской области и хорошо пополнят обменный фонд.

В частности, на одном из роликов в сети можно увидеть офицера оккупантов, который стоит на коленях со связанными руками. Он – в окружении бойцов ВСУ. Один из украинских военнослужащих при виде двух звезд на погонах россиянина сказал: "Ого, подполковник!".

Также в сети есть еще одно видео, где ВСУ взяли в плен еще несколько военных российской армии. Все они из Луганской области и примерно одного возраста – 35 – 40 лет.

Кроме того, украинцам удалось захватить вражескую технику.

Что происходит на Харьковщине

Аналитики американского Института изучения войны сообщили, что ВСУ совершили мощную атаку на врага возле Балаклеи и Вербовки Харьковской области. Российские оккупанты в результате этого могли отойти на левый берег реки Северский Донец.

Также Институт считает, что ВСУ уже деоккупировали Вербовку от россиян. Это произошло, вероятно, 6 сентября.

ВСУ продвигаются по Харьковщине: смотрите видео

Новости Харьковской области: последние события