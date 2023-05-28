К Москве – одна ночь: экс-депутат Госдумы назвал события в Белгороде тренировкой

Операция Легиона "Свобода России" и Российского добровольческого корпуса по освобождению Белгородщины еще будет свое продолжение. Бойцы будут двигаться по приграничным городам, однако главной целью являются не они.

Об этом 24 Каналу рассказал Илья Пономарев – экс-депутат Госдумы России. По его словам, россияне не будут сопротивляться дальнейшему движению партизанов. Этого не было, собственно, и во время рейда в Белгороде.

Читайте больше "Увольнение" городов, контроль над частью региона: все, что происходит на Белгородщине

РДК могут пойти на Москву

Бойцы Русского добровольческого корпуса и Легиона "Свобода России" заявили, что будут делать новые шаги в России. В частности, Брянску и Воронежу стоило бы приготовиться.

Но на самом же деле эти города не имеют особого стратегического значения, поэтому можно предположить, что на этом повстанцы не остановятся.

Брянск, Воронеж и другие города – это просто тренировка. Что действительно имеет значение, это Москва. В Москву – одна ночь. Не нужно долго и осторожно двигаться. Просто нужно определить, когда это сделать и не ошибиться. Когда режим шатается и может упасть – именно тогда надо его ударить,

– отметил Илья Пономарев.

К слову, главарь РДК "Вайт Рекс" рассказывал, что даже белгородцы говорили, что не прочь присоединиться к "освобождению" России от путинского режима. И действительно, во время захода бойцов на территорию России убегали разве что те, кто связан с этим режимом напрямую. А другие – вели себя дружески.

"Я уверен, что организованного сопротивления во время движения на Москву не будет. Будут отдельные люди, которые будут писать доносы местному ФСБ. Но это будут единицы", – подчеркнул Пономарев.

Россияне, однако, вряд ли будут активны. Массово – они будут ждать, раздумывая над тем, новые люди о них позаботится.

Илья Пономарев назвал события на Белгородщине началом: смотрите видео

К кому присоединятся россияне

Кроме того, важно понять, что получить или захватить власть можно только в столице. Вероятно, гражданской войны в России не будет, люди будут воспринимать предложенные им изменения.

Однако, отметил, экс-депутат Госдумы, россияне могут повести себя на лиц, критикующих Владимира Путина, даже если они достаточно неоднозначны.

К (Игорю) Горкину или (Евгению) Пригожин может кто-то присоединиться. До Путина – маловероятно. Но и для его критиков нет организованных движений сейчас,

– отметил Пономарев.

По его мнению, Евгений Пригожин вообще делает все для того, чтобы покинуть Россию. Вместо этого останется террорист Игорь Гиркин, пытаясь создать политическое движение. Однако из-за того, что у российских "ура-патриотов" нет коалиции, это будет очень распыленное движение, которое не принесет желаемого результата.

"Освобождение" российских территорий: последние новости