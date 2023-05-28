К Москве – одна ночь: экс-депутат Госдумы назвал события в Белгороде тренировкой
Операция Легиона "Свобода России" и Российского добровольческого корпуса по освобождению Белгородщины еще будет свое продолжение. Бойцы будут двигаться по приграничным городам, однако главной целью являются не они.
Об этом 24 Каналу рассказал Илья Пономарев – экс-депутат Госдумы России. По его словам, россияне не будут сопротивляться дальнейшему движению партизанов. Этого не было, собственно, и во время рейда в Белгороде.
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РДК могут пойти на Москву
Бойцы Русского добровольческого корпуса и Легиона "Свобода России" заявили, что будут делать новые шаги в России. В частности, Брянску и Воронежу стоило бы приготовиться.
Но на самом же деле эти города не имеют особого стратегического значения, поэтому можно предположить, что на этом повстанцы не остановятся.
Брянск, Воронеж и другие города – это просто тренировка. Что действительно имеет значение, это Москва. В Москву – одна ночь. Не нужно долго и осторожно двигаться. Просто нужно определить, когда это сделать и не ошибиться. Когда режим шатается и может упасть – именно тогда надо его ударить,
– отметил Илья Пономарев.
К слову, главарь РДК "Вайт Рекс" рассказывал, что даже белгородцы говорили, что не прочь присоединиться к "освобождению" России от путинского режима. И действительно, во время захода бойцов на территорию России убегали разве что те, кто связан с этим режимом напрямую. А другие – вели себя дружески.
"Я уверен, что организованного сопротивления во время движения на Москву не будет. Будут отдельные люди, которые будут писать доносы местному ФСБ. Но это будут единицы", – подчеркнул Пономарев.
Россияне, однако, вряд ли будут активны. Массово – они будут ждать, раздумывая над тем, новые люди о них позаботится.
Илья Пономарев назвал события на Белгородщине началом: смотрите видео
К кому присоединятся россияне
Кроме того, важно понять, что получить или захватить власть можно только в столице. Вероятно, гражданской войны в России не будет, люди будут воспринимать предложенные им изменения.
Однако, отметил, экс-депутат Госдумы, россияне могут повести себя на лиц, критикующих Владимира Путина, даже если они достаточно неоднозначны.
К (Игорю) Горкину или (Евгению) Пригожин может кто-то присоединиться. До Путина – маловероятно. Но и для его критиков нет организованных движений сейчас,
– отметил Пономарев.
По его мнению, Евгений Пригожин вообще делает все для того, чтобы покинуть Россию. Вместо этого останется террорист Игорь Гиркин, пытаясь создать политическое движение. Однако из-за того, что у российских "ура-патриотов" нет коалиции, это будет очень распыленное движение, которое не принесет желаемого результата.
"Освобождение" российских территорий: последние новости
- В Легионе "Свобода России" заявила, что их операция еще не завершена. В частности, военный с позывным "Цезарь" намекнул, что операция Легиона и РДК будет продолжена в недалекой перспективе. Он, однако, добавил, что нужно несколько лет, чтобы полностью уничтожить путинскую систему управления силовиками, криминал и научить народ управлять собой с самого низа.
- Добавим, в Главном управлении разведки сообщили, что паника и шок – это слова, очень скупо описывающие реакцию России на рейд Белгородщиной. В высшем составе оккупационных войск ищут виновных. Пока идет подготовка, чтобы перебросить военных с украинского фронта для усиления российской границы.
- Кроме того, в ГУР отметили, что во время операции российские партизаны собрали много полезной информации для разведки. Конечно, в детали не удавались, впрочем, кратко описали полученные данные как "король голый".