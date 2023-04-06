Годовщина деоккупации: Залужный показал, как увольняли Черниговскую область
Источник:Валерий Залужный
Год назад, 6 апреля 2022, украинские военные деоккупировали Черниговскую область. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал видео, как ВСУ увольняли регион.
Залужный отметил, что до 6 апреля 2022 года Силы обороны полностью деоккупировали область. В Северском оперативном районе возобновили контроль над Государственной границей Украины.
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Деоккупация Черниговщины
Главнокомандующий подчеркнул, что благодаря героическим действиям украинских воинов, противник понес значительные потери в живой силе, вооружении и военной технике.
Враг не смог добиться своей цели на поле боя, поэтому сосредотачивался на терроре против мирного населения. Все преступники должны быть наказаны. Я благодарю каждого, кто защищал Черниговщину. Каждому, кто в бою за Украину!
– написал Залужный.
Как ВСУ увольняли Черниговскую область: смотрите видео
Визит президента на Черниговщину
- 3 апреля президент Владимир Зеленский посетил село Ягодное.
- Оккупационные войска России вошли в село Ягодное Черниговской области 3 марта 2022 года. Захватчики насильно согнали всех жителей в школьный подвал.
- Российские военные удерживали 367 человек в подвале школы площадью 197 квадратных метров. Среди жителей было 50 детей и несколько младенцев, младшему – полтора месяца. Из-за бесчеловечных условий 11 человек скончались, не выдержав удушья, еще 10 жителей расстреляли захватчики.
- Во время визита глава государства лично побывал в "подвале смерти" и пообщался с местными жителями, пережившими ужас.