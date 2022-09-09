Контрнаступление ВСУ и все, что вы хотели о нем знать, но боялись спросить

На протяжении всего лета я неоднократно слышал один и тот же вопрос, на который старался отвечать максимально разнообразно, но с неизменной сутью. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Контрнаступление началось не вчера

А после… А потом попросту устал и начал ретранслировать одинаковую мантру. А вопрос был: когда следует ожидать контрнаступление ВСУ?

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И вот сейчас, наблюдая за событиями в Херсонской и Харьковской области, а особо внимательные еще наблюдают и за Донецкой и с некоторых пор Луганской областями, вопрос себя несколько видоизменил, представляя собой: ну, что, началось? На самом деле – нет, не началось, а продолжается.

Дело в том, что многие воспринимают контрнаступление как некое событие явное, очевидное и масштабное. Стройные шеренги идут в штыковую, сотни танков в лобовую, самолеты летят – самолеты бомбят, а за всем этим процессом наблюдает генерал на белом коне. Но, вынужден разочаровать, современное контрнаступление не имеет ничего общего с этим средневековым анахронизмом.

Контрнаступление ВСУ началось еще прошлой весной, когда российские подразделения стали выдавливать с северного плацдарма и по мере сил с других направлений. Ведь Черниговская, Сумская и Киевская области освободились не сами собой. Посад-Покровское было освобождено так же не по волшебству. ВСУ форсировали Ингулец и заняли плацдарм на левом берегу прошлым летом не потому, что заблудились. россиян оттеснили к Козачей Лопани не потому, что так просто получилось. Это все были составляющие моменты процесса контрнаступления.

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Кошки-мышки не в пользу оккупантов

С первых дней ВСУ приняли на вооружение оборонную тактику ведения боевых действий и, находясь 80% в обороне, лишь в 20% случаев переходили в контрнаступление. Но переходили вовремя и выверено, точно в тех местах и направлениях, где враг был ослаблен и не смог бы удерживать оборону. А сейчас российские оккупационные войска ослаблены как никогда ранее.

Дефицит боеприпасов, истощение людского ресурса, логистические проблемы и невозможность не то, чтобы вести наступление по всем либо ограниченным фронтам, а даже держать оборону.

Генштаб ВСУ сейчас может играть российскими оккупантами? как кошка мышкой, вынуждая их перекидывать свои ограниченные по численности войска с одного плацдарма на другой в попытке заткнуть дыры и пробелы в обороне. И? вынудив россиян перегнать серьезную группировку на юг, Генштаб ВСУ руками оккупантов ослабил их харьковскую группировку настолько, что ее передовые подразделения попросту не смогли сдерживать оборону.

Что самое интересное, на юге россияне сконцентрировали подразделения в условиях логистически крайне неприемлемых и предельно уязвимых, в то время как на Харьковском плацдарме логистика значительно лучше херсонского. Кроме того, на Херсонском плацдарме, особенно на правом берегу, российские подразделения и объекты оказались как на ладони для нанесения регулярных, методичных ударов ВСУ.

Кстати, методические удары по объектам российской военной инфраструктуры так же являлись неотъемлемой частью контрнаступления, фактически изматывая и обескровливая возможности российских оккупационных войск. Доводя их наступательный потенциал до нулевого, а оборонительный до минимального уровня.

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ВСУ умеют удивлять

С учетом того, что командование российских оккупационных войск в июле развернуло передислокацию своих подразделений на юг, ослабляя Донбасский плацдарм и Харьковский в частности, можно предположить, что они не осознавали до конца, чем это может для них завершиться, а именно – каскадным обрушением обороны от Херсонщины до Харьковщины.

Но следует понимать, что сейчас мы наблюдаем не за завершающим этапом контрнаступления, а лишь за одним из них. Поэтому контрнаступление – это в равной степени как комплекс поступательных действий, так и терпение.

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