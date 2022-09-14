Не прощайте ничего террористам, – Зеленский на освобожденной Харьковщине наградил защитников

Президент Украины Владимир Зеленский побывал в освобожденном Изюме Харьковской области. Он вручил государственные награды украинским военнослужащим.

Украинский лидер поблагодарил наших защитников за службу. Он призвал их никогда не прощать российских оккупантов, информирует 24 канал.

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Как Зеленский наградил защитников

Хочу поблагодарить вас за службу, за освобождение временно оккупированных территорий. Спасибо за защиту самого главного, что у нас есть – Украины, нашего суверенитета и территориальной целостности,

– сказал президент Украины.

Также Зеленский пожелал защитникам и их семьям здоровья.

"Вы – героические люди. Берегите себя и народ Украины. Дети и внуки никогда не забудут ваш подвиг. Никогда ничего не прощайте террористам", – подчеркнул украинский президент.

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Освобождение Изюма: все, что известно

Изюм – третий по величине город области. По состоянию на 2020 год население Изюма составляло более 46 600 человек. Россияне захватили Изюм в начале марта.

Город интенсивно обстреливал из авиации, вся инфраструктура города уничтожена, практически на 80% разрушена жилая застройка.

С 2 апреля город был полностью оккупирован. Местные жители остались без электричества, воды и газа.

По меньшей мере 1000 гражданских погибли в Изюме с начала военного вторжения россиян.

11 сентября россияне покинули город, их вытеснили украинские защитники.

Напомним, Анна Маляр сообщила, что в Харьковской области герои ВСУ освободили уже 8 500 квадратных километров и 388 населенных пунктов. В них проживают около 150 тысяч человек.

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