ВСУ зашли в Правдино: это в 27 километрах к западу от Херсона
Вооруженные Силы продолжают решительное контрнаступление в Херсонской области и освобождают населенные пункты от врага. Наши военные уже в селе Правдино, что недалеко от областного центра.
После новостей о том, что украинский флаг взвился над Снегиревкой, появилась информация, что наши Вооруженные Силы уже в Правдино. Об этом сообщили СМИ и опубликовали видео наших солдат с местными.
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Успехи ВСУ в Херсонской области
Село Правдино расположено в Белозерской поселковой общине Херсонской области. Однако оно не маленькое – население Правдино составляет более 1 500 человек. Сегодня эти люди с улыбками и радостью приветствовали вооруженные силы в населенном пункте.
Украинская армия с жителями Правдино: смотрите видео из открытых источников
Деоккупация Правдино является свидетельством того, что нашей армии скоро удастся полностью деоккупировать Херсонщину и выгнать оккупантов с территорий, которые они захватили с самого начала полномасштабного вторжения. От Правдино до Херсона всего около трех десятков километров, поэтому в ближайшее время стоит ожидать хороших новостей с Юга.
ВСУ также деоккупировали Калиновское
Также появилась информация, что наши военные освободили Калиновское. Еще днем в сети начали распространять фото, на котором виден наш военный на фоне Калиновского моста. Впоследствии военнослужащие опубликовали видео, где снимают российское знамя с оккупационной администрации города.
Российского флага теперь не будет в Калиновском: смотрите видео из открытых источников
Украинский флаг над Калиновским: смотрите видео со СМИ
Показываем на карте освобожденные территории Херсона
Отметим, что населенные пункты долгое время находились у самой линии фронта, однако, наконец, нашим военным удалось вернуть Правдино и Калиновское под контроль Украины. Кроме того, следует отметить, что пока официально Генштаб не подтверждал и не опровергал информацию о деоккупации села и поселка в Херсонской области.
Где расположены Правдино и Калиновское: карта боевых действий
Отступление захватчиков с юга Украины
Похоже, что к враждебной аббревиатуре СВО, которая вроде бы расшифровывалась как "специальная военная операция", можно добавить "ворачиваемся" и вместе выйдет целостное слово "СВОрачиваемся". Именно это лингвистическое новообразование лучше всего олицетворяет то, что делают оккупанты на Юге нашего государства.
Однако в Офисе Президента подчеркнули, что все может быть не так, как кажется на первый взгляд. Заявление об "отступлении" оккупантов может быть вбросом в информационное поле. Об этом не стоит забывать.