Пропаганда Кремля начала готовить россиян к "трудному решению"
19 октября 2022 , 10:09Читати новину українською
Источник:телеграмм-канал Романа Цымбалюка
Они просто не уйдут. На правом берегу (Херсона – 24 канал) у них несколько тысяч солдат. Они не хотят умирать, хотя придется.
Мышеловка закрыласьЭвакуировать их быстро невозможно – мостов, как сказал сам Армагедоныч (новый командующий так называемой "СВО" оккупантов Сергей Суровикин – 24 канал), нет. И это факт, а значит, нет возможности отступать.
Актуальное Путин не смог сломить украинское сопротивление и теперь постарается залезть в нашу голову
А им нужно забрать танки и украденные вещи. То есть, тренд понятен, но как это будет реализовано не совсем ясно!
Оптимально – это плен. Переплыть Днепр и выжить не удастся.
Отступление – это тоже победа: пропаганда Кремля начала готовить россиян к "трудному решению".
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