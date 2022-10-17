В ISW объяснили, почему для ВСУ критически важным является освобождение Херсона и выход к Днепру

Украинские защитники продолжают контрнаступление на Юге страны. Эксперты утверждают, что ход войны зависит от того, удастся ли ВСУ освободить Херсон и выйти к Днепру.

Если Украине удастся восстановить контроль над западным берегом реки, то это значительно осложнит оккупантам жизнь. Освобождение Херсона в то же время лишит россиян возможности вести оттуда артиллерийский, беспилотный и ракетный огонь по большинству побережья Черного моря.

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Освобождение Херсона и выход к Днепру могут изменить ход войны

Дело в том, что у россиян сейчас очень выгодная позиция на Днепре. Если бы при каких-то обстоятельствах украинцы вынуждены были приостановить огонь в этой местности, это было бы чрезвычайно выгодно для россиян.

Институт изучения войны сообщает, что это позволило бы оккупантам возобновить наступление на Юге и придало бы значительные хлопоты ВСУ. Когда Украина возобновит контроль над западным берегом реки, захватчикам будет чрезвычайно трудно вести наземные нападения на юго-западную Украину.

В свою очередь, деоккупация Херсона значительно укрепит позиции Николаева, Одессы и всего украинского Причерноморья. Это в значительной степени отразится на ходе войны, отмечают в ISW.

Российские военные позиции в районах Херсона сейчас позволяют оккупантам с легкостью наносить мощные ракетные и артиллерийские удары по побережью Черного моря.

Эксперты считают, что для успешного продления контрнаступления ВСУ необходимо, чтобы Днепр должен быть не первой, а скорее последней линией обороны. Таким образом, река будет служить естественным барьером для оккупантов.

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Скорое освобождение Херсона прогнозируют Украине иностранные СМИ

Издание Financial Times предположило, что ВСУ удастся освободить Херсон уже до конца октября. Такие прогнозы не беспочвенны.

Дело в том, что после повреждения Крымского моста россиянам стало сложнее отправлять помощь на Юг Украины. Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан утверждает, что эффективность дислокации войск снизилась вдвое.

По его словам, уже через неделю оккупанты почувствуют снарядный "голод". Впрочем, эксперт отмечает, что неделю следует начать отсчитывать только после повторного удара по мосту. Сейчас он уничтожен не полностью.

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