В Евросоюзе отреагировали на освобождение Херсона от российских оккупантов
Представитель Европейского Союза Жозеп Берель заявил, что поддержка Украины показала результаты. Мир должен продолжать оказывать давление на Россию.
Об этом из Брюсселя сообщает журналистка 24 канала София Трощук.
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"Новости украинской войны очень хороши для украинцев. Кроме возвращения Херсона, российская армия отступает. Это очень хорошая новость. Кажется, стратегия военной поддержки Украины была удачной", – сказал высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
О чем говорил представитель ЕС
Борель отметил, что, несмотря на освобождение Херсона и другие успехи военных, нужно продолжать помогать Украине. Россия не будет останавливать свою агрессию.
Должны продолжать поддерживать Украину нашей военной мощью, оказывать давление на Россию и обращаться к остальному миру, столкнувшемуся с последствиями этой войны, – сказал Борель.
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Как Евросоюз поддерживает Украину: последние новости
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- В ЕС готовы к ограничению цен на российскую нефть. Еще не определили уровень цены.
- Комиссар Европейского Союза по вопросам энергетики Кадри Симсон рассказала, что для Украины готовят поддержку на сумму 25,5 миллионов евро. Деньги предусмотрены для неотложных нужд, связанных с электроэнергией.