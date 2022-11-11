ВСУ закрепляются в Херсоне, будут устанавливать блокпосты

Сегодня, 11 ноября, украинские защитники вошли в Херсон. В настоящее время Вооруженные Силы Украины закрепляются в городе. Кроме того, Украина готовится к разминированию территорий и установлению блокпостов.

Также в Херсоне проведут фильтрацию для того, чтобы обнаружить возможные вражеские ВРГ, которые могли остаться в городе. Об этом 24 каналу рассказал заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

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Какая ситуация в городе

По его словам, работы еще очень много. Но гражданские власти пока не имеют доступа к освобожденным населенным пунктам и непосредственно Херсону.

К тому же в городе очень плохая связь, а у большей части Херсона ее вообще нет, как и электроэнергии. В некоторых районах также отсутствует водоснабжение.

Оценить уровень повреждения инфраструктуры мы сможем только после того, как военные дадут добро на то, чтобы мы начали там работать.

– сообщил заместитель председателя Херсонского облсовета.

Возвращаться в Херсон еще рано

Более того, Херсонская ОВА уже разработала план действия по гуманитарному обеспечению освобожденных населенных пунктов. Соответствующий план содержит следующие пункты как:

предоставление гуманитарной помощи местным жителям;

обновление инфраструктуры, то есть создание безопасных и комфортных условий для жизни людей.

Впрочем, Соболевский подчеркнул, что возвращаться в Херсон еще рано, поскольку это очень опасно.

Накануне появилась информация, что оккупанты взорвали Херсонскую ТЭЦ, Облэнерго и водоканал. По словам заместителя председателя Херсонского облсовета, местные власти работают над установлением правдивости этой информации, но пока не могут ее подтвердить или опровергнуть. Однако известно, что частично повреждения там действительно есть.

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