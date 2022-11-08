Какая стратегия поможет освободить Херсон и остановит ли контрнаступление ВСУ оборона оккупантов

В Херсонской области россияне построили три линии обороны. Прорывать их действительно сложно.

По мнению военного эксперта Петра Черника, там будет проходить работа артиллерией, однако это займет несколько месяцев. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

Достойно внимания У российской армии нет опыта ведения обороны, – эксперт спрогнозировал освобождение Херсона

Херсон нужно осаждать

Черник акцентирует, что к этому явлению нужно подходить более принципиально и ответственно. "Я являюсь категорическим противником брать Херсон штурмом, а являюсь сторонником концепции осады. Рано или поздно мы истощим человеческий потенциал, ведь каждый банально хочет есть и пить", – замечает он.

Как только ВСУ разобьют все продовольственные цепочки оккупантов, россияне либо сдадутся в плен, либо будут уничтожены – украинские военные выйдут на сам рубеж Днепра. Военный эксперт подчеркивает, что это существенно более близкий берег. Известно, что дальнобойная артиллерия достигает от 15 до 40 километров, а РСЗО – до 84 километров.

География на нашей стороне – это возвышенность. Банальный тир, который придется применять и бить все, что там будет появляться. Единственный момент состоит в том, что нельзя недооценивать противника в части количества – их таки еще много,

– подчеркивает Петр Черник.

Как утверждает военный эксперт, зимой для россиян все будет гораздо хуже. Дело в том, что мы имеем:

большую материковую Украину;

колоссальное логистическое обеспечение;

уникальное явление, которого нет у россиян – это "волонтерка";

колоссальная помощь Запада.

"Помощь Запада – это не только оружие. Это еще и деньги, и денег они дают достаточно много. Что касается одеял, одежды и банальной консервации – это тысячи тонн грузов, которые уже зашли в Украину и будут заходить дальше", – отмечает Черник.

Так, в части стратегической логистики мы в 10 раз превосходим противника. В то же время у россиян, утверждает Черник, логистическая проблематика будет нарастать с каждым днем – им будет все труднее.

Осада – это очень большое терпение. Всегда хочется в бой, все как можно быстрее. Но мы должны набраться терпения, и, не сомневаюсь, что рано или поздно противник будет истощен,

– уверяет военный эксперт Петр Черник.

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Будут ли уличные бои в Херсоне

Россияне совершенно никакие в городских боях без поддержки артиллерии. Мы видели это на примере Мариуполя, Попасной и Северодонецка.

Как отмечает военно-политический обозреватель Александр Коваленко, тактика уличного боя для россиян – это достаточно токсичная смесь опыта советской армии 80-х годов, которая имела нововведения после Афганской войны, а также опыт российского спецназа во время контртеррористических операций против террористов, захватывающих заложников. Одно с другим в современной войне не очень совмещается.

Именно то, что оккупанты намерены переодеваться в гражданских, свидетельствует об отсутствии тяжелой техники и поддержки артиллерии. Фактически они смогут там находиться исключительно как диверсанты. Следовательно – будут очень быстро уничтожены нашими ВСУ.