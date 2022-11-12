Освобождение Юга: Жданов предположил, каким дальше будет контрнаступление

Защитники успешно деоккупируют Херсонскую и Николаевскую области. Скорее всего они не планируют форсировать Днепр.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что форсирование водоемов – это тяжелая военная операция.

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"Если форсировать неподалеку от противника, то будут огромные потери. Артиллерия и другие средства могут атаковать. Вспомните форсирование Днепра в 1943 году", – сказал Жданов.

Преимущество для ВСУ

По словам военного эксперта, правый берег Днепра высок и для нас это гарантия того, что россияне не будут форсировать реку. Кроме того, защитникам тоже проблематично.

Тем не менее, есть преимущество, что теперь нашими огненными средствами покрываем до 70 километров от Днепра в глубину обороны российских войск. И можно спокойно поражать огнем российские войска на левом берегу Днепра, – отметил Жданов.

Что касается освобождения левобережной Украины, то, как рассказал Жданов, есть разные варианты. Однако сейчас их не следует прогнозировать. Впоследствии Генштаб все сообщит.

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