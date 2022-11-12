Нейросеть MidJourney нарисовала битву за Херсон
В этом году каждый украинец сможет спланировать отпуск в украинском Херсоне. Нейросеть MidJourney также не могла обойти этот знаменательный день, и создала несколько иллюстраций на тему "битва за Херсон". Искусственный интеллект в "арбузном" стиле изобразил освобождение города от россиян.
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Искусственный интеллект MidJourney об уничтожении российской группировки на правобережье Херсона,
– подписали иллюстрации.
Так, ИИ создал очень сюрреалистические иллюстрации. На одном рисунке видно, как русские солдаты увязают в огромном арбузе. В то же время их атакуют меньшие арбузы, а сзади появляются "взрывы".
На второй картинке на военных надвигается гигантский арбуз, а всю территорию вокруг заполонило море арбузной мякоти, которая, возможно, символизирует пролитую кровь.
MidJourney нарисовала битву за Херсон / Фото
Солдаты перемазаны красной жидкостью, и конца арбузного нашествия нет. Кто-то отступает, другие пытаются продолжить наступление, но тщетно. И все это на фоне грозного голубого неба.
Освобождение Херсона: главное
- 11 ноября спецподразделения ВСУ вошли в Херсон. Местные жители со слезами на глазах встретили украинских защитников на площади, скандируя "ВСУ".
- В ГУР сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины и в город заходят части ВСУ.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр напомнила, что освобождение населенных пунктов происходит в несколько этапов. По ее словам, в Херсон вошли спецподразделения. Однако основные войска ВСУ находятся на подступах к городу.
- А в Генштабе ВСУ заявили, что подразделения наших войск в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра.
- Ранее в сети опубликовали видео с машины ехавших из Херсона россиян. На записи оккупанты жалуются на давление со стороны украинских войск и буквально плачут из-за отъезда на свою Родину.
- Жители Херсона вышли на улицы, чтобы встретить украинских военных и отпраздновать освобождение.