Нейросеть MidJourney нарисовала битву за Херсон

В этом году каждый украинец сможет спланировать отпуск в украинском Херсоне. Нейросеть MidJourney также не могла обойти этот знаменательный день, и создала несколько иллюстраций на тему "битва за Херсон". Искусственный интеллект в "арбузном" стиле изобразил освобождение города от россиян.

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Искусственный интеллект MidJourney об уничтожении российской группировки на правобережье Херсона,

– подписали иллюстрации.

Так, ИИ создал очень сюрреалистические иллюстрации. На одном рисунке видно, как русские солдаты увязают в огромном арбузе. В то же время их атакуют меньшие арбузы, а сзади появляются "взрывы".

На второй картинке на военных надвигается гигантский арбуз, а всю территорию вокруг заполонило море арбузной мякоти, которая, возможно, символизирует пролитую кровь.

MidJourney нарисовала битву за Херсон / Фото

Солдаты перемазаны красной жидкостью, и конца арбузного нашествия нет. Кто-то отступает, другие пытаются продолжить наступление, но тщетно. И все это на фоне грозного голубого неба.

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