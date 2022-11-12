Нейромережа MidJourney намалювала битву за Херсон
Тож, цьогоріч кожен українець зможе спланувати відпустку в українському Херсоні. Нейромережа MidJourney також не могла оминути цього знаменного дня, і створила декілька ілюстрацій на тему "битва за Херсон". Штучний інтелект у "кавуновому" стилі зобразив визволення міста від росіян.
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Штучний інтелект MidJourney про знищення російського угрупування на правобережжі Херсонщині,
– підписали ілюстрації.
Так, ШІ створив дуже сюрреалістичні ілюстрації. На одному малюнку видно, як російські солдати в'язнуть у величезному кавуні. Водночас їх атакують менші кавуни, а позаду з'являються "вибухи".
На другій картинці на військових насувається велетенський кавун, а всю територію навколо заполонило море кавунової м'якоті, яка, можливо, символізує пролиту кров.
MidJourney намалювала битву за Херсон / Фото MidJourney
Солдати перемазані червоною рідиною, і кінця кавуновій навалі немає. Хтось відступає, інші – намагаються продовжити наступ, але марно. І все це на тлі грізного синього неба.
Звільнення Херсона: головне
- 11 листопада спецпідрозділи ЗСУ зайшли у Херсон. Місцеві мешканці зі сльозами на очах зустріли українських захисників на площі, скандуючи "ЗСУ".
- У ГУР повідомили, що Херсон повертається під контроль України й до міста заходять частини ЗСУ.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр нагадала, що звільнення населених пунктів відбувається в декілька етапів. За її словами, у Херсон зайшли спецпідрозділи. Проте основні війська ЗСУ перебувають на підступах до міста.
- А у Генштабі ЗСУ заявили, що підрозділи наших військ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра.
- Раніше у мережі опублікували відео з машини росіян, які їдуть з Херсона. На записі окупанти жаліються на тиск з боку українських військ і буквально плачуть через від'їзд на свою Батьківщину.
- Натомість жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення.