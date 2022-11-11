В Киеве и Одессе отмечают деоккупацию Херсона: яркие видео

Вся Украина 11 ноября отмечает освобождение Херсона от оккупантов. Люди вышли на улицы в Киеве и Одессе.

Херсонцы отмечают на Майдане Незалежности в Киеве. Люди держат сине-желтые флаги, скандируют "Херсон – это Украина!", поют песни и пьют шампанское.

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Украинцы сегодня не сдерживают радостные эмоции. В столице на празднование собрались и дети и взрослые.

В Киеве празднуют увольнение Херсона:

На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве символически обозначили рейс "Киев – Херсон" выполненным.

Рейс "Киев – Херсон":

Также херсонцы собрались в Одессе у оперного театра. Люди поют Гимн Украины и празднуют увольнение родного города.

Херсонцы празднуют в Одессе: видео

Что известно об увольнении Херсона

ВСУ вошли в Херсон 11 ноября. Местные жители встречали украинских военных со слезами радости. Они пели Гимн Украины, несли военным цветы и вышитые полотенца. Президент Владимир Зеленский рассказал, что силы обороны – на происке, а спецназовцы уже в городе.

Херсонцы вышли на улицы и в родном городе. Они зажгли костер и скандировали: "Слава ВСУ".

В Херсоне продолжается зачистка. Должны ликвидировать остатки кафиров, которые не успели скрыться. В ОК "Юг" предупредили, что укрепления россиян расположены вблизи Херсона, поэтому вероятны массированные вражеские обстрелы.

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