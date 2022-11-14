После капитуляции Москва будет продолжать делать то, что умеет лучше всего

Вот это запомнить, на много поколений наперед в прошивку – как херсонцы под московской оккупацией прятали украинские флаги.

Время, о котором будут писать книги

Поистине, мифологическое время. Об этом когда-нибудь будут книги, будут фильмы, сериалы и что там еще придумает массовая культура сериалам на смену, целая гора текстов, которые, дай Бог, примелькаются школьникам.

Достойно внимания Орда готовится устроить новую Бучу в отместку за потерянный Херсон

Но сейчас самое важное – не упустить, не упустить из виду вот таких деталей, из которых состоит пазл Великой Истории.

Патриоты в Херсоне прятали флаги Украины от оккупантов, ожидая освобождения: видео

Интересное Россия уже потерпела самое страшное поражение в своей истории

Враг посягнет на святое

Ведь война продолжается, враг еще не повержен, и именно эту "рассыпанную", неструктурированную (и потому непрочную) память будет стараться у нас отобрать до последней минуты войны и даже после капитуляции (Москва прекрасно это умеет, может, это единственное, что она умеет действительно замечательно – обесценивать правду, "крыть ложью").

Поэтому будем запоминать сейчас и здесь, не откладывая на потом, будем запоминать сами и пересказывать детям: Херсонцы. В оккупации. Прятали. Украинские. Флаги. Потому что Херсон – это Украина. Слава Украине.

К теме – как в Херсонской области люди праздновали освобождение от российской оккупации: смотрите видео