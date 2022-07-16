ВСУ уверенно продвигаются на Херсонском направлении, – ОК "Юг"

Украинские военные уверенными шагами идут к тому, чтобы освободить нашу землю от врага. В частности, делают все, чтобы прогнать оккупантов с Юга.

Представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что у ВСУ есть успехи в продвижении на Херсонском направлении. В то же время не все происходит так быстро, как хотелось бы, информирует 24 канал.

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На Херсонском направлении мы продвигаемся, возможно, не так быстро, как хочется тем, кто дает положительные новости. Но, поверьте, эти шаги очень уверены. И именно для того их делают в тишине, в определенной таинственности,

– сказала Гуменюк.

Она объяснила, что сначала ВСУ должны закрепиться на той территории, а потом уже объявить о своих победах.

Гуменюк также рассказала о ситуации, когда ВСУ зачищали от врага село Потемкино, которое освободили две недели назад. Во время зачистки наткнулись на вражескую бронированную машину. Трофейная техника уже перешла на вооружение ВСУ.

Освобождение Херсона

Весть о том, что южные территории нашего государства удалось освободить, ждет вся Украина. Следует понимать, что враг имеет много ресурса и оружия, поэтому эта задача нелегкая. Но поскольку люди хотят все быстро, то и часто выдают желаемое за действительное. Тем самым они распространяют дезинформацию и мешают нашим ВСУ. В частности, ОК "Юг" приходилось опровергать информацию о том, что наши военные уже дошли недалеко от Херсона.

В то же время заместитель Херсонской военной администрации Сергей Хлань отмечал, что контрнаступление ВСУ уже не остановить и оккупанты понимают это. Враг уже готовится к обороне. Это опасно, потому что уличные бои могут повлечь смерть гражданских. Самые активные бои, по словам Сергея Хланя, будут проходить на левом берегу Херсонской области. Там больше всего будут вестись артиллерийские бои.

При этом несладко на Херсонщине живется местным предателям. Их уничтожают или наши партизаны или же российские оккупанты, которым они продались. Например, херсонский предатель владимир сальдо попал в больницу. Он находится в коме.

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