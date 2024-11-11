"Увидел ВСУ, упал на землю и начал плакать": жители Херсона вспомнили, как освобождали город

Ровно два года назад ВСУ освободили Херсон от оккупации, которая длилась в течение 8 месяцев. Тогда возвращение города вызвало у украинского общества настоящую эйфорию и усилило веру в нашу победу.

Жители Херсона оказались в самом эпицентре исторического события. Они поделились воспоминаниями об освобождении города на онлайн-платформе Svidok.org, передает 24 Канал.

Смотрите также Флаги в банках и на чердаках, шок и эйфория․ Как два года назад освобождали Херсон

Как Украина возвращала Херсон

Херсон освободили 11 ноября. Впрочем, первые сообщения о деоккупации населенного пункта начали появляться 10 ноября.

Так, одна из жительниц города рассказала на "Свидку", что она наткнулась на информацию об освобождении прилегающих к Херсону сел.

Уже тогда было ясно, что Херсон – следующий. Читая и понимая это, я не могла сдержать слез,

– поделилась она.

Другая очевидица вспоминает, как россияне бежали из города. Было слышно, как поздно вечером 10 ноября оккупанты перебрасывали технику, а на следующее утро, отступая, взорвали Антоновский мост.

А в 12 часов мы узнали, что наши родненькие ВСУ уже на Таврическом районе. Праздновали 3 дня,

– делится херсонка.

Россияне взорвали Антоновский мост / Фото из открытых источников

Другая пользовательница онлайн-платформы Svidok.org говорит, что никто сначала не верил в быструю декокупацию. Люди настраивались к тому, что зимовать придется в подвалах под обстрелами. Но уже 10 ноября можно было наблюдать большую суету среди россиян. Они воровали все, что можно было вынести: пожарные авто, скорые помощи, промышленный старый принтер, катера, лодки, даже бумагу из отделения "Укрпочты".

Разрушенная телебашня / Фото из открытых источников

Незадолго до ухода российские войска взорвали объекты инфраструктуры, в частности, ТЭЦ, телебашню с центрами вещания, распределительную станцию и тому подобное. 5 дней херсонцы жили без света, связи и интернета, находились в информационном вакууме.

А уже в ночь на 11 ноября прогремели взрывы, была слышна работа авиации.

Наступила ночь. Полный трэш: взрывы повсюду, самолеты, артиллерия, "Хаймарс", подрывы. Ночуем в ванной всей семьей,

– вспоминает одна из горожанок.

Утром херсонцы не сразу поняли, что произошло. Они еще не осознавали, что россияне отступили, а город уже под контролем ВСУ.

Но вдруг после обеда узнаем, что на площади Свободы наши люди с флагами уже празднуют. Это шок и недоверие в перемешку с радостью и восторгом! Выехали на улицу Перекопскую, и тут было невероятное: люди радуются, машут, все авто сигналят, украинский флаг увидели за столько времени! Перехватывает дыхание от счастья! Трепет, что это правда, что скоро увидим наших Героев! Слезы на глазах рекой! Мы выжили! Мы дождались!,

– отмечает горожанка.

Она вспоминает, как невероятное событие объединило незнакомых людей: "Праздник вселенского масштаба! Все люди, незнакомые, будто фанаты одной команды, обнимаются, целуются, фотографируются! Ощущение, что мы победили в Чемпионате мира или вышли из плена!"

Люди сначала не могли поверить, что оккупация закончилась / Фото из открытых источников

Другие жители Херсона также отметили, что сначала не поняли, что произошло. Из-за отсутствия связи люди не могли прочитать или просмотреть новости, что заполонили всю сеть.

Пошла выгуливать собаку, смотрю, люди с флагами родными стоят на улице, радуются. Сначала испугалась, думала: "Вот дураки, их же за это сейчас к*ц*пы на подвал отправят". От кого-то услышала, что наши зашли... Не верила, пока 12 числа не поехала в центр города и не увидела собственными глазами. Это была эйфория, слезы счастья... Я рыдала и спрашивала у военных: "Вы же нас теперь не покинете?" Оккупация – это страшное,

– вспомнила другая херсонка.

11 ноября я шла на базар. Возле поликлиники Водников на проспекте Ушакова увидела авто с нашими ребятами и сине-желтым флагом. Я и женщина из поликлиники просто одновременно заплакали от счастья, мы ждали, но не знали, что так внезапно. Не обнимались, просто плакали от радости, сжав кулаки. А наши как раз ехали в полицию на Лютеранской закрепить флаги,

– рассказывает еще одна жительница Херсона.

Женщина говорит, что начала сообщать об освобождении города соседям, однако те относились к новости с недоверием. То, что в деоккупацию Херсона местные жители не поверили сразу, подтвердили и другие пользователи Svidok.org.

11 ноября, где-то в 12 часов дня, я, как всегда, сидел в кафе и пил вкусный кофе. Заходит мужчина и здоровается: "Слава Украине!" Тогда я ему сказал: "Очень смелый поступок!" На что он мне: "Так вы что еще не знаете? Нас освободили, на майдане наш флаг!" Не поверил, подумал, что это очередной провокатор. Поднялся, рассчитался и пошел к центральной площади Свободы. К моему удивлению там увидел сине-желтый флаг. Было много людей, все радовались, пели гимн Украины, обнимались,

– вспоминает херсонец.

11 сентября 2022 года по одной из улиц города проехалась машина с флагом Украины, все сначала подумали, что это провокация (ведь всем известно, как Россия любит делать провокации). Затем я направился в Чернобаевку, когда ничего не увидел, пошел в город. А уже потом увидел их, наших титанических "котиков" ВСУ с украинским флагом, и просто упал на землю, начал плакать, потому что знал, что этот страх наконец закончился,

– вспомнил другой житель города.

К сожалению, после освобождения Херсон находится под постоянными обстрелами. Россияне применяют по городу различные виды вооружения, поэтому ежедневно есть новости о новых прилетах.

Справка: Svidok.org – защищенная социальная платформа воспоминаний, где люди анонимно описывают свой опыт жизни во время полномасштабного вторжения России в Украину. Ее создали украинские IT-специалисты при поддержке фонда AI for Good. К платформе уже присоединились более 4000 украинцев.