Британская разведка назвала ключевой фактор для результата боев в Херсонской области

Наши ВСУ упорно работают над освобождением Херсонской области и всего Юга. Пока никаких действий и результатов не комментируют, потому что это нужно для эффективности работы.

И за тем, что происходит в Херсонской области, пристально следят не только в Украине, но и в мире. Новое предположение выдвинула разведка Великобритании.

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Удар по Антоновскому мосту

В ведомстве отметили, что 19 июля 2022 года украинские войска нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне. Об этом сообщили и российские пропагандисты. Разведка Великобритании отмечает, что за постами в социальных сетях видны явные боевые повреждения проезжей части моста.

Вполне вероятно, что мост остается пригодным для использования, но это ключевая уязвимость для российских сил.

– говорят британские разведчики.

Они называют Херсон политически и символически важным для россии городом.

Ключевой фактор результата боев

Британская разведка обратила внимание на то, что нижнее течение Днепра является естественным барьером с обычной шириной водного пути около 1 000 метров.

Ведомство констатирует, что контроль над днепровскими переправами, по всей вероятности, станет ключевым фактором результата боев в регионе.

При этом разведчики замечают, что россия продолжает достигать минимальных успехов в своем наступлении на Донбассе. Зато странские силы удерживают линию.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский уверял, что как только Вооруженные Силы освободят Херсон от оккупантов, в россии сразу начнется падение. По его словам, путину не хватает "пушечного мяса" для проведения дальнейших наступательных операций. Сейчас он хочет взять Славянск, но у него нет такого ресурса банально.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказывал детали атаки Антоновского моста. По его словам, наши военные уничтожили позицию ПВО у моста. А также укрепление у здания, в котором сидели его охранники.

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказывала, что для безопасности наших защитников и защитниц планы и ситуация не линии столкновения не обсуждаются. То же самое касается ситуации на Юге и продвижения ВСУ. Контрнаступление продолжается и проходит успешно. Громких заявлений до завершения этой военной операции никто делать не будет.

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