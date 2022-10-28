Сейчас в Украине произошло изменение погодных условий, и это безусловно влияет как на наши Вооруженные Силы, так и на военных врагов. Об этом 24 каналу рассказал генерал-лейтенант и военный эксперт Игорь Романенко.
Важно ВСУ уничтожили цели оккупантов в трех районах, но в Херсоне россиян стало больше, – Соболевский
В настоящее время усилия сосредоточены на 3 регионах.
По его словам, согласно текущим действиям есть три региона, в которых стоят разные задачи. Более того, условия там тоже очень отличаются. Речь идет о:
- тяжелых оборонительных боях и действиях в районе Бахмута;
- продвижении наших защитников вперед на линии Сватово – Кременная;
- Херсонском направлении.
"На двух направлениях – контрнаступательные действия, которые мы совмещаем с переходом к обороне и поиском новых направлений для продвижения вперед, а также совершения и продолжения этих наступательных действий. И оборонные действия в Донецкой оперативной зоне – Бахмут – Авдеевка", – сообщил Романенко.
Сложно в условиях соответствующих преимуществ в ствольной артиллерии, системах залпового огня и наличия ударной авиации, но нашим вооруженным силам это удается. У нас есть соответствующие надежды и видим перспективы в этом,
– констатировал военный эксперт.
Романенко прокомментировал ситуацию на фронте: смотрите видео
Россия стягивает технику и наращивает возможности
Россияне стягивают со складов старую военную технику. Они используют тактику массированного применения этой техники, так называемый "вал". Кроме того, как-никак, но оккупанты готовились к войне в Украине, поэтому у них еще есть определенные резервы.
Один вопрос в движущейся тяжелой технике как боевые бронированные машины, танки. Они (оккупанты – 24 канал) вынуждены из-за потерь привлекать уже преимущественно подержанную технику, но преимущество в артиллерии было изначально,
– заметил Романенко.
Кроме того, Иран не останавливает поставки России своих дронов-камикадзе. Таким образом, происходит наращивание возможностей и перспектив страны-агрессора. Следовательно, партнеры должны предоставить нам ракеты большей дальности, чтобы мы могли достигать цели по освобождению наших территорий от врага.
Ситуация на фронте: последние новости
- Украинские военные ежедневно постепенно продвигаются в Луганской области, значительную часть территории которой оккупировали россияне. Помехой быстрому продвижению стало то, что Россия успела подтянуть резервы. Кроме того, препятствует и неблагоприятная погода.
- Нашим бойцам удалось уничтожить целую казарму захватчиков в Сватовском районе Луганской области. В результате огневого удара украинской армии по казарме в поселке Коржево ликвидировали до 60 захватчиков.
- Кроме того, на Юге сейчас также обильные дожди и это замедлило наступление ВСУ, поскольку по болотистой местности трудно продвигаться. Однако Наталья Гуменюк успокоила, что врагам еще хуже, потому что они потеряли старые линии обороны, и им нужно готовить новые.
- Российские военные продолжают готовить к уличным боям Херсон и Новую Каховку. Захватчики строят укрепления в городе и создают опорные пункты в случае предстоящего прорыва украинских защитников.