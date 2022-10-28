Наразі в Україні відбулася зміна погодних умов і це безумовно впливає як на наші Збройні Сили, так і на військових ворога. Про це 24 каналу розповів генерал-лейтенант та військовий експерт Ігор Романенко.

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Зараз зусилля зосереджені на 3 регіонах

За його словами, згідно з поточними діями є три регіони, в яких стоять різні завдання. Ба більше, умови там також дуже відрізняються. Мовиться про:

важкі оборонні бої та дії в районі Бахмута;

просування наших захисників вперед на лінії Сватове – Кремінна;

Херсонський напрямок.

"На двох напрямках – контрнаступальні дії, які ми поєднуємо з переходом до оборони й пошуком нових напрямків для просування вперед, а також здійснення та продовження цих наступальних дій. Й оборонні дії в Донецькій оперативній зоні – Бахмут – Авдіївка", – повідомив Романенко.

Складно в умовах відповідних переваг у ствольній артилерії, системах залпового вогню і наявності ударної авіації, але нашим Збройним Силам це вдається. Ми маємо відповідні надії та бачимо перспективи в цьому,

– констатував військовий експерт.

Романенко прокоментував ситуацію на фронті: дивіться відео

Росія стягує техніку та нарощує можливості

Росіяни стягують зі складів стару військову техніку. Вони використовують тактику масованого застосування цієї техніки, так званий "вал". Крім того, як-не-як, але окупанти готувалися до війни в Україні, тому в них ще є певні резерви.

Одне питання в рухомій важкій техніці як бойові броньовані машини, танки. Вони (окупанти – 24 канал) змушені через втрати залучати вже переважно стару техніку, але перевага в артилерії була з самого початку,

– зауважив Романенко.

Крім того, Іран не зупиняє постачання Росії своїх дронів-камікадзе. У такий спосіб відбувається нарощування можливостей та перспектив країни-агресорки. Отже, партнери мають надати нам ракети більшої дальності, щоб ми могли досягати мети щодо звільнення наших територій від ворога.

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