На Херсонщине происходит невиданная до сих пор вещь как для большой войны

Пока, конечно, отдельным нашим отставным военным все не так, в том числе и то, что публично объявлены наши планы по возможным действиям на правом берегу Днепра, по сути происходит невиданная до этого вещь как для большой войны Украина – россия.

Горячее лето для врага

Впервые мы не корректируем наши планы, реагируя на действия врага, а враг корректирует свои планы, реагируя на наши действия. Согласитесь, это многого стоит и многое значит.

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Кроме того, действия и огневое влияние врага на правом берегу Днепра показывают, что враг очень серьезно относится к возможности наступательных действий Украины в этом районе.

Три ключевых момента боев за Херсонщину

1. Нас пытаются выбить из плацдарма на левом берегу реки Ингулец в районе населенного пункта Андреевка и Лозовое. Плацдарм важен, потому что рядом дорога, которая идет к Днепру.

2. Враг постоянно оказывает огневое влияние на населенные пункты вдоль трасс М14 (Николаев – Херсон) и Т-15-08 (на Снегиревку), что тоже является важными артериями с точки зрения возможного наступления.

Важно Войну россии с Украиной нельзя заморозить, потому что это не война за территории

3. По частоте (об интенсивности – не знаю) огневого воздействия врага стык Херсонщины и Николаевщины ничем не уступает самым горячим точкам Донецкой области и точно опережает Запорожское направление.

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