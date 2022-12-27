Совещание руководства закончилось обстрелом: Жданов раскрыл подробности удара по штабу россиян
Россияне до последнего обороняются на оккупированной части Херсона. Однако на днях совещание высшего руководства там закончилось артиллерийским обстрелом от ВСУ.
Об этом на своем YouTube-канале рассказал украинский военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал. Речь идет о больших жертвах среди военного руководства России.
Читайте также В "Вернись живым" раскрыли тайну, как приобщились к контрнаступлению на Харьковщине
Им нужна стратегическая оборона для того, чтобы хоть как-то снизить интенсивность боевых действий с нашей стороны.
– добавил военный эксперт.
Уничтожение штаба кафиров на Херсонщине: смотреть видео
Совещание закончилось обстрелом
26 декабря 2022 на левом берегу Херсонщины командование южного военного округа вооруженных сил России проводило совещание. Она проходила в штабе оккупантов в районе военного пункта Забарино.
Эта выездная коллегия, пропускает Жданов, была посвящена вопросам организации обороны левого берега. Там присутствовали офицеры Генерального штаба русских вооруженных сил.
Однако наша разведка сработала отлично. И в результате это совещание не закончилось добром,
– отметил Жданов.
Военный эксперт сообщил, что Вооруженные Силы Украины накрыли совещание и всех присутствующих артиллерийским обстрелом.
На 27 декабря есть данные о том, что только раненых там более 70 человек из состава старших и высших офицеров. Число погибших до сих пор уточняется.
Последние новости из Херсонского направления
- По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, россияне на Херсонщину свозят технику, вероятно, готовя новое наступление, однако благоприятных условий для него у них нет.
- Российские оккупанты, вероятно, проводят разведку дельты Днепра. Они пытаются выучить украинскую оборону на правобережье Херсонской области.
- Российские оккупанты занимаются массовым мародерством в Каховском районе Херсонской области.