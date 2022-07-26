Некоторые освобожденные от врага села в Херсонской области – уничтожены

Украинские военные постепенно освобождают от оккупантов населенные пункты в Херсонской области. Часть сел в Херсонской области после деоккупации – уничтожены.

В селах Калиновка и Великая Александровка – критическая ситуация

Источники 24 канала в Херсонской ОВА рассказали, что на территории Бериславского и Каховского районов продолжаются боевые действия. Сообщается, что в освобожденных селах тяжелая ситуация и некоторые из них уничтожены.

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Критическая ситуация в селах Калиновка и Великая Александровка. В Херсонской ОВА рассказали, что в степных селах и тех, через которые проходит река Ингулец – десятки уничтоженных домов и никакой уцелевшей инфраструктуры.

Также один из главных вопросов Херсонской области – начало нового учебного года. оккупанты анонсируют на всю Херсонскую область открытие чуть более 20 учебных заведений.

Какая ситуация в Херсонской области

Украинские военные создают предпосылки для контрнаступления в Херсонской области. ВСУ ударили по трем мостам, что повлекло за собой проблемы с логистикой для россиян. Под огнем оказались Антоновский, Дарьевский мост, а также мост через дамбу Новокаховской ГЭС.

В настоящее время ВСУ держат под огневым контролем логистические маршруты врага в Херсонской области. Кроме того, наши войска наносят удары по военным базам и складам оккупантов. Украинские силы фактически "перекрыли" поставки тяжелой техники россиян на правобережье Херсона.

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что на фронте наступил переломный момент в пользу ВСУ. Он прогнозирует, что ВСУ освободят Херсонскую область до сентября. Хлань констатировал, что украинские военные переходят от обороны к контрнаступлению.

Президент Владимир Зеленский также информировал, что ВСУ уверенно двигаются и прогоняют оккупантов в Херсонской области.

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