Зачем тянуть: в Херсоне и Бериславе уже перекрашивают стеллы в сине-желтый

В освобожденных Херсоне и Бериславе местные жители быстро организовались и начали перекрашивать стеллы на въезде в цвет Украины. Во время оккупации россияне испортили их своим триколором.

Херсонщина – это Украина. Когда ВСУ прогнали российских террористов, местные жители начали возвращать все, как было.

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Жители перекрашивают стеллы

После освобождения жители Берислава и Херсона быстро организовались и начали перекрашивать стеллы на въезде в города в сине-желтый цвет. В частности, в Бериславе украшать стеллу уже завершения. Уверены, что в Херсоне результат мы увидим уже на следующий день.

Что известно об освобождении Херсона и Берислава

11 ноября ВСУ вошли в Берислав, Херсон и в ряд других населенных пунктов правобережья Херсонщины.

Украинцы радостно встречали защитников с объятиями и цветами. Они благодарили украинских воинов за освобождение.

На вечер 12 ноября ВСУ контролируют более 60 населенных пунктов Херсонщины. Сейчас продолжаются стабилизационные мероприятия, а взрывотехники разминируют территории.

Оккупанты оставили за собой много мин, растяжек и боеприпасов. Только за сутки изъято около 2 тысяч взрывоопасных предметов.

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