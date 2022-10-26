Пережила ад российского плена: освобожденная защитница "Азовстали" наконец-то встретилась с родными

Украинская пограничница Людмила Кравчук недавно вернулась из российского плена. Коллеги устроили ей сюрприз – встречу с семьей.

По информации Суспильного, лучанка находилась в плену с апреля. Ее освободили 17 октября вместе с более сотней украинок.

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Освобожденная из плена защитница встретилась с семьей

В комитете гуманитарной и информационной политики рассказали о первой встрече освобожденной из российского плена пограничницы с родными.

Украинская пограничница, пережившая ад российского плена, шла на "интервью", а попала в объятия родных. Такой сюрприз устроили побратимы-пограничники. Трогательная встреча несокрушимой защитницы Азовстали с дочерью,

– говорится в сообщении.

На встречу с Людмилой Кравчук приехали ее дочь и брат.

47-летняя лучанка училась в Киверцовском медучилище. С 2019 года она служила в Госпогранслужбе как старшый сержант. В 2021 году Людмила Кравчук перевелась на должность фельдшера отдела пограничной службы "Сартана" в Донецкой области.

Смотрите видео встречи защитницы с семьей:

Возвращение украинок из российского плена

Недавно в рамках женского обмена домой вернулись 108 украинок:

35 защитниц из ВСУ,

32 – ВМС,

12 – ТРо,

8 – НГУ,

5 – ДССТ,

4 ГНСУ

12 гражданских.

До этого, 21 сентября, удалось вернуть домой 215 защитников, среди которых Денис Прокопенко и Сергей Волынский. Героев обменяли на 55 российских оккупантов и кума Путина Виктора Медведчука.

Условия обмена предполагают, что боевые командиры до конца войны будут находиться под протекцией президента Турции Реджепа Эрдогана и не будут уезжать за пределы его страны.

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