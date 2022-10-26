Пережила ад российского плена: освобожденная защитница "Азовстали" наконец-то встретилась с родными
Украинская пограничница Людмила Кравчук недавно вернулась из российского плена. Коллеги устроили ей сюрприз – встречу с семьей.
По информации Суспильного, лучанка находилась в плену с апреля. Ее освободили 17 октября вместе с более сотней украинок.
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Освобожденная из плена защитница встретилась с семьей
В комитете гуманитарной и информационной политики рассказали о первой встрече освобожденной из российского плена пограничницы с родными.
Украинская пограничница, пережившая ад российского плена, шла на "интервью", а попала в объятия родных. Такой сюрприз устроили побратимы-пограничники. Трогательная встреча несокрушимой защитницы Азовстали с дочерью,
– говорится в сообщении.
На встречу с Людмилой Кравчук приехали ее дочь и брат.Любопытно! 47-летняя лучанка училась в Киверцовском медучилище. С 2019 года она служила в Госпогранслужбе как старшый сержант. В 2021 году Людмила Кравчук перевелась на должность фельдшера отдела пограничной службы "Сартана" в Донецкой области.
Смотрите видео встречи защитницы с семьей:
Возвращение украинок из российского плена
Недавно в рамках женского обмена домой вернулись 108 украинок:
- 35 защитниц из ВСУ,
- 32 – ВМС,
- 12 – ТРо,
- 8 – НГУ,
- 5 – ДССТ,
- 4 ГНСУ
- 12 гражданских.
До этого, 21 сентября, удалось вернуть домой 215 защитников, среди которых Денис Прокопенко и Сергей Волынский. Героев обменяли на 55 российских оккупантов и кума Путина Виктора Медведчука.
Условия обмена предполагают, что боевые командиры до конца войны будут находиться под протекцией президента Турции Реджепа Эрдогана и не будут уезжать за пределы его страны.
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