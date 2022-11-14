Сколько еще территорий Украины находится под оккупацией

Украинская армия успешно прогоняет оккупантов с территории государства. И количество освобожденных территорий не может не поражать.

Хотя под оккупацией еще находятся территории 6 областей Украины и полуостров Крым, с начала полномасштабной войны их количество существенно уменьшилось.

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7 регионов еще находятся под оккупацией

В частности, стало известно, что по состоянию на 12 ноября под оккупацией все еще находятся:

1,79% Харьковской области,

97,27% – Луганской области,

55,43% – Донецкой области,

71,83% – Запорожской области,

72,02% – Херсонской области,

0,56% – Николаевской области,

100% – полуостров Крым.



Освобожденные и оккупированные территории Украины / Фото с телеграм-канала "Штаб обороны Запорожского края"

Освобождение Херсонщины

Также отметим, что защитники Украины совсем недавно совершили серьезный прорыв в Херсонской области. За короткое время им удалось взять под контроль более 60 населённых пунктов области, находившихся под оккупацией чуть ли не с первых дней полномасштабной войны.

Освободить удалось населенные пункты Лиманец, Новотягинку, Музыковку, Новорайск, Змиевку, Миролюбовку, Камышаны, Чаривное, Виревку и ряд других. Флаг взвился и над областным центром.

Мы ни о ком не забудем, никого не оставим. Благодаря нашим оборонным операциям и дипломатии обязательно выйдем на нашу государственную границу – на все участки международно признанной границы Украины,

– сказал Владимир Зеленский.



Освобожденные населенные пункты на Юге Украины / карта Deep state

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В общем доступе нет точной карты боевых действий, ведь информация поступает с опозданием из соображений безопасности.