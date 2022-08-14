На Юге возможны три варианта событий, – военный эксперт дал прогноз

Наступление ВСУ для освобождения оккупированных россией территорий является чрезвычайно сложной работой. В целом, существует три варианта развития дальнейших событий на Юге.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский. Он считает, что нас впереди ждет достаточно продолжительная и изнурительная война.

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Какие варианты развития событий на Юге

Грабский отметил, что есть три возможных варианта развития дальнейших событий на Юге Украины. Первый – противник перейдет в наступление, но это уже становится маловероятным, учитывая активные действия украинских защитников. Второй – ВСУ могут перейти в наступление, если так сложатся обстоятельства. Но есть еще и третий вариант.

И мы, и противник поднимаем ставки в этой игре. И мы можем прийти к такой ситуации, когда обе стороны, извините, скажут "пасс",

– заявил военный эксперт.

То есть, объяснил он, мы перейдем к обороне, потому что у нас еще не будет сил и средств для широкомасштабного наступления. А противник уже не будет иметь возможности совершать такие наступательные действия.

Грабский о трех возможных вариантах событий на Юге: смотрите видео

"Наступление является чрезвычайно сложной работой"

Грабский заметил, что именно из этого исходят западные эксперты, когда говорят о вероятности того, что мы не сможем отбить все наши территории.

Собственно, кажется немного нереальным, чтобы мы смогли отбить наши территории в течение следующих 3 – 6 месяцев,

– сказал военный эксперт.

Ведь, заметил он, все мы наблюдали, в каком количестве и качестве российская группировка проходила эти километры земли. А наступление в ту же сторону является чрезвычайно сложной работой.

Это и чрезвычайно большая напряженность сил и средств, и высокая концентрация сил и средств, и постоянное перемещение и динамика боевых действий совершенно разная,

– подчеркнул он.

Поэтому, резюмировал Грабский, надо отдавать себе отчет, что нас впереди ждет еще достаточно длительная и изнурительная война.

Ситуация на Юге: что известно

Бойцы ВСУ продолжают наносить сокрушительные потери оккупантам. В частности, 13 августа на Юге они уничтожили груду вражеской техники и опорные пункты россиян.

На Херсонщине ночью 14 августа в очередной раз прогремели взрывы. Вероятно, бойцы Вооруженных Сил Украины снова попали по Антоновскому мосту.

Тем временем российские оккупанты не прекращают обстреливать мирные украинские города. В частности, 13 августа они снова ударили по Николаеву.

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