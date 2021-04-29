Не думаю, что для него это было неожиданностью, – Прокип об увольнении Коболева
С должности главы НАК "Нафтогаз Украины" уволили Андрея Коболева. Он заявил, что узнал об этом из новостей, но эксперты считают, что это не так.
Источник:24 канал
Ведь, скорее всего, такое решение обсуждали. Такое мнение в эфире высказал эксперт программы "Энергетика" Украинского института будущего Андриан Прокип.
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"Не думаю, что для самого Коболева это было неожиданностью. Думаю, вели какие-то разговоры, были какие-то предложения", – отметил Прокип.
Почему на самом деле уволили Коболева
По его словам, тарифы на газ – одна из причин политической неудовлетворенности министром. Но есть еще и другие факторы, в частности:
- рекордный убыток "Нафтогаза", в отношении которого есть объективные и субъективные причины;
- задачу, которая стояла перед компанией, – наращивание добычи газа – не выполнили. Добыча была на уровне даже ниже, чем в 2016 году.
"Эти факторы были среди тех, которые обусловили политическую неудовлетворенность Коболевым", – сказал Прокип.
Он отметил, что по разговорам об "откате" корпоративного управления можно полемизировать. Ведь есть много вопросов к способам, которыми это сделали.
Андриан Прокип рассказал об увольнении Коболева: смотрите видео
"Однако перед компанией стояла задача, которую поставило правительство – нарастить газодобычу. Нормальное корпоративное управление предполагает то, что именно наблюдательный совет ответственен за то, как менеджмент компании выполняет цели, поставленные перед ним", – добавил эксперт.
Что известно об увольнении Коболева
- Коболева уволили с должности 28 апреля 2021 года.
- В Кабмине пояснили, что это сделали из-за миллиардных убытков "Нафтогаза".
- Юрий Витренко заявил, что увольнение Коболева является вполне логичным, ведь оно вызвано негативным результатом его работы.
- Сам Коболев заявил, что не намерен подставлять компанию, несмотря на то, что не согласен с увольнением.
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