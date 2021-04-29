С должности главы НАК "Нафтогаз Украины" уволили Андрея Коболева. Он заявил, что узнал об этом из новостей, но эксперты считают, что это не так.

Ведь, скорее всего, такое решение обсуждали. Такое мнение в эфире высказал эксперт программы "Энергетика" Украинского института будущего Андриан Прокип.

К теме Могут быть дискуссии в судах, – Разумков о замене Коболева на Витренко

"Не думаю, что для самого Коболева это было неожиданностью. Думаю, вели какие-то разговоры, были какие-то предложения", – отметил Прокип.

Почему на самом деле уволили Коболева

По его словам, тарифы на газ – одна из причин политической неудовлетворенности министром. Но есть еще и другие факторы, в частности:

рекордный убыток "Нафтогаза", в отношении которого есть объективные и субъективные причины;

задачу, которая стояла перед компанией, – наращивание добычи газа – не выполнили. Добыча была на уровне даже ниже, чем в 2016 году.

"Эти факторы были среди тех, которые обусловили политическую неудовлетворенность Коболевым", – сказал Прокип.

Он отметил, что по разговорам об "откате" корпоративного управления можно полемизировать. Ведь есть много вопросов к способам, которыми это сделали.

Андриан Прокип рассказал об увольнении Коболева: смотрите видео

"Однако перед компанией стояла задача, которую поставило правительство – нарастить газодобычу. Нормальное корпоративное управление предполагает то, что именно наблюдательный совет ответственен за то, как менеджмент компании выполняет цели, поставленные перед ним", – добавил эксперт.

Что известно об увольнении Коболева