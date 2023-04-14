Будем использовать все наше оружие, – Данилов уточнил, как Украина будет освобождать Крым
Украина готовится к освобождению временно оккупированного Крыма. Наши военные будут делать все, чтобы вернуть контроль над полуостровом, в том числе и использовать все возможное незапрещенное международными законами оружие.
Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона. 24 Канал.
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Он акцентировал на том, что Украина не отказывается от Крыма, потому что остров является неотъемлемой частью страны.
Мы будем использовать весь наш арсенал, который есть в наличии. И оружие, которое делает наш оборонно-промышленный, обязательно будет применено. И безразлично: будет ли это Крым, или Донецкая, Луганская области,
– отметил Данилов.
Впоследствии он добавил, что ВСУ будут использовать все имеющееся оружие для уничтожения врага.
Возвращение Крыма под контроль Украины: что об этом известно
Экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что освобождение Украиной Крыма изменит стратегическую ситуацию на поле боя. По мнению Ходжеса, наиболее перспективное направление для ВСУ – удар по "сухопутному коридору" окупантов, ведущий к оккупированному Крымскому полуострову.
Позиция Украины
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что Украина способна освободить Крым в течение 5 – 7 месяцев. По мнению чиновника, у Москвы нет ресурсов по удержания Крымского полуострова. Переговоры возможны только в случае полного вывода российских оккупационных войск из Крыма.
- Военный эксперт Сергей Грабский заявил, что силы обороны Украины реально смогут освободить Крым в течение 5-7 месяцев после того, как на оккупированном юге будет рассечен Российский так называемый "сухопутный коридор". Российские войска окажутся в блокаде на Крымском полуострове.