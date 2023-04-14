Будем использовать все наше оружие, – Данилов уточнил, как Украина будет освобождать Крым

Украина готовится к освобождению временно оккупированного Крыма. Наши военные будут делать все, чтобы вернуть контроль над полуостровом, в том числе и использовать все возможное незапрещенное международными законами оружие.

Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона. 24 Канал.

Смотрите также Крым – Украина, мы будем применять там любое незапрещенное оружие, – Данилов

Он акцентировал на том, что Украина не отказывается от Крыма, потому что остров является неотъемлемой частью страны.

Мы будем использовать весь наш арсенал, который есть в наличии. И оружие, которое делает наш оборонно-промышленный, обязательно будет применено. И безразлично: будет ли это Крым, или Донецкая, Луганская области,

– отметил Данилов.

Впоследствии он добавил, что ВСУ будут использовать все имеющееся оружие для уничтожения врага.

Возвращение Крыма под контроль Украины: что об этом известно

Экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что освобождение Украиной Крыма изменит стратегическую ситуацию на поле боя. По мнению Ходжеса, наиболее перспективное направление для ВСУ – удар по "сухопутному коридору" окупантов, ведущий к оккупированному Крымскому полуострову.

Позиция Украины